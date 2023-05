Pro oba celky to byl sváteční zápas. Finále okresního poháru Hodonínska nabídlo napínavou podívanou a diváci na stadionu ve Svatobořicích-Mistříně viděli hned sedm branek. Ze zisku trofeje se nakonec radovali fotbalisté rezervy Bzence, kteří porazili Nenkovice 4:3. „Máme obrovskou radost, zisk poháru byl náš cíl. Jsme moc rádi, že se nám to podařilo,“ řekl bzenecký kouč Ondřej Okénka.

Fotbalisté Bzence B (v bílém) porazili ve finále okresního poháru Nenkovice 4:3. | Foto: Deník/Kryštof Neduchal

Při pohledu na postavení v tabulkách nemělo pohárové finále jasného favorita. Nenkovice vládnou B skupině III. třídy a béčko Bzence je na druhém místě C skupiny III třídy. Slovan však na důležité utkání posílili z divizního áčka Petr Kasala, Tomáš Zůbek a Radek Komínek. „Mysleli jsme, že budeme hrát finále okresního poháru proti celku ze třetí třídy, ale nastoupil proti nám soupeř, kterého výrazně posílili hráči z divizního áčka. Už před začátkem utkání tak byly naše šance na úspěch velmi malé,“ tvrdil nenkovický trenér Stanislav Slováček.

A právě přítomnost divizních hráčů byla na hřišti od úvodu utkání jasně znát. Po brankách Zůbka a Komínka v poločase Bzenec vedl 2:0. „Jejich individuální výkony nám hodně pomohly. Zůbek patří k základním stavebním kamenům áčka, stejně jako Kasala,“ pravil Okénka.

Ani po změně stran se obraz hry nezměnil a Slovan přidal zásluhou Romana Andrýska třetí branku. Nenkovice do utkání vrátil bzenecký kapitán Michal Dulovecz, jenž viděl ve třiašedesáté minutě červenou kartu a poslal svůj tým do deseti. „Po vyloučení našeho hráče jsme pak obdrželi branky, ale musím vyseknout poklonu soupeři, který hrál velmi dobrý fotbal a nakonec utkání zdramatizoval,“ ocenil bzenecký lodivod soupeře.

I když na snižující gól Daniela Rause zareagoval druhou brankou v zápase Zůbek, Nenkovice do konce duelu stihly po brankách Matěje Zálešáka a Romana Hály snížit na rozdíl jediné trefy. „Samozřejmě, že jsem měl obavy, ale vzhledem k tomu, že už moc času nezbývalo, jsem věřil, že vítězství udržíme,“ netajil Okénka.

Výhru 4:3 nakonec oslabený Bzenec ubránil a radoval se ze zisku trofeje, naopak v soupeřově táboře zůstala hořká pachuť. „Vyloučení bzeneckého hráče z mého pohledu bylo přísné, ale k výkonu rozhodčího se nechci vyjadřovat. Zaráželo mě, že i když byly ve druhém poločase prodlevy, rozhodčí nastavil pouze dvě minuty. V dnešní době, kdy je trend nastavovat klidně pět minut, to bylo podle mě málo. Měli jsme tlak, padalo nám to tam, věřím, že bychom vyrovnali,“ zdůraznil Slováček.

I tak řadí účast ve finále okresního poháru mezi největší milníky v historii klubu. „Pro Nenkovice je to historický úspěch, ve finále poháru jsme nikdy nebyli. Kluci se do toho opřeli, pohár chtěli vyhrát, ale nakonec se to nepodařilo,“ krčil rameny stratég.

Rezerva Bzence, která byla založena teprve před aktuální sezonou, zvládá premiérovou sezonu nad očekávání. „Nechtěli jsme hrát ve třetí třídě jen střed tabulky, hned jsme měli postupové ambice. Tušil jsem, že hráči, s nimiž béčko zakládáme, mají fotbalovou kvalitu. Ale zisk poháru je ještě něco navíc,“ neskrýval Okénka.

Ten ocenil i početnou skupinu příznivců, kteří ve Svatobořicích-Mistříně jeho celek hlasitě povzbuzovali. „Vnímali jsme podporu našich fanoušků, kterým bych chtěl moc poděkovat, že nás přijeli v takovém počtu podpořit. S tím, že se hrálo na neutrálním hřišti, jsem spokojen. Kvůli regulérnosti finále je to správné řešení,“ uznal.

Bezprostředně po závěrečném hvizdu propukly na trávníku oslavy, které pokračovaly i po návratu do Bzence. „Zisk poháru jsme oslavili bezprostředně po příjezdu v místní hospůdce,“ dodal Okénka.

TJ Sokol Nenkovice – TJ Slovan Bzenec B 3:4 (0:2)

Branky: 74. Raus, 83. Zálešák, 91. Hála – 38. a 75. Zůbek, 45. Komínek, 55. Andrýsek.

Rozhodčí: Vavřina – Kukula, Jahoda (Konečná).

ŽK: Stehno, Polcr – Mička, Stoček.

ČK: 63. Dulovecz (Bzenec).

Diváci: 222.