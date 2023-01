Napínavý duel diváci viděli mezi Kuky vopálenými a Beastie Boys. "Překvapivě hodně vyrovnaný a dramatický zápas. Kuci sice po celý zápas vedli, ale boj to byl až do samého konce. Kuky poslal do vedení Petr Eliáš, ale těsně před poločasem srovnal Dominik Kuchař. Vedení Kukům vrátil nechytatelnou bombou Jakub Červinek, vzápětí zvýšil do prázdné brány Tomáš Riedl a zdálo se být rozhodnuto. Jenže osm minut před koncem vykřesal naději pro Beastie Martin Maňák, který snížil na 2:3. Ve velmi vyhroceném závěru byl po dvou faulech a zakopnutí míče vyloučen Martin Koplík, který bude svému týmu v semifinále chybět," přiblížil třaskavé utkání organizátor turnaje Miroslav Čada.