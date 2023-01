Lesby jako vítěz základní části postoupily podle očekávání až do finále, přesto se v semifinále proti Hráčům kopané na výhru 4:3 pořádně nadřely. „Hráči kopané odehrály svůj nejlepší zápas letošního ročníku. Už ve čtvrté minutě je poslal do vedení Jirka Kačer, na jeho gól odpověděl David Šebesta. Lesby šly těsně před poločasem do vedení po ráně Roberta Janáse. Hráči kopané srovnali zásluhou Davida Antoše, který šel sám na gólmana,“ přiblížil hlavní organizátor turnaje dramatický vývoj duelu.