Favorit nezklamal. Fotbalisté Bukovan ovládli finále poháru OFS Hodonín, když na stadionu v Rohatci porazili Dolní Bojanovice 5:3. „Byla to za mě velmi podařená akce. Od Rohatce bylo všechno výborně nachystané, skvěle k tomu přistoupili kluci z Bojanovic i fanoušci. Na okresní úrovni to byl solidní fotbalový zážitek,“ řekl bukovanský kouč Viktor Linhart.

Fotbalisté Bukovan (ve žlutém) ve finále poháru porazili Dolní Bojanovice. | Foto: Libor Lev

Družba, která vládne okresnímu přeboru Hodonínska, byla v souboji s pátým týmem III. třídy favorit. „Původně jsem chtěl dát některým hráčům volno, protože mě primárně zajímá nedělní zápas v Dambořicích (souboj o první místo v okresním přeboru – pozn. red.), ale kluci tím finále čtrnáct dní žili. Proto jsme do toho šli v plné sestavě,“ prozradil lodivod vítězů.

Jediným absentujícím hráčem byl zkušený matador Pavel Hoša. „Odletěl s českou reprezentací vinařů na turnaj do zahraničí,“ vysvětlil Linhart.

I bez své opory Bukovany diktovaly tempo utkání. V jedenácté minutě otevřel skóre Julian Bajko, na rozdíl dvou branek pak zvýšil Petr Horňák a třetí trefu přidal ve dvaatřicáté minutě Mikuláš Křešťák. Dolní Bojanovice stačily do pauzy snížit Dominikem Pinkem. „První poločas byl z naší strany jasná dominance, hráli jsme fakt dobře. Soupeř houževnatě bránil, ale dostali jsme se tam,“ pověděl bývalý trenér Mutěnic, Krumvíře či Rohatce.

Po změně stran vedení Družby navýšili Radek Vykouk s Rudolfem Jelínkem a bylo rozhodnuto. Dolní Bojanovice už jen upravily výsledek na konečných 5:3, když se prosadili Vladimír Blaha s Ondřejem Salajkou. „V závěru jsme začali chybovat,“ všiml si Linhart.

Kozojídky sestřelil Kosíř. Hroznovka už si to pohlídá, tvrdí Hrotek i Dekař

Ten přišel do Bukovan v zimní přestávce a o pět měsíců později už získal první trofej. „Bylo to fakt skvělé. Pro některé kluky to byl vrchol,“ podotkl.

Spokojenost panovala i přes prohru v táboře Dolních Bojanovic. „Soupeř byl jednoznačně lepší, má kvalitnější hráče, kteří hráli vyšší soutěže. My hrajeme s místními kluky, proto jsem rád, že jsme byli důstojný soupeř,“ uvedl stratég poraženého celku David Bohun.

Pro jeho svěřence bylo středeční finále vrcholem sezony. „Loni jsme kvůli nedostatku hráčů dobrovolně opustili okresní přeboru a přihlásili III. třídu. Chtěli jsme postoupit zpátky a vyhrát pohár. Ani jeden cíl jsme nesplnili, ale cesta pohárem nebyla lehká, přesto jsme se dostali až do finále. Na to jsem hrdý,“ netajil bojanovský kormidelník.

Podle jeho slov pořádající Rohatec povýšil tuto sportovní událost o několik pater nahoru. „Musím Rohatecké opravdu pochválit, o všechno se postarali. Před zápasem nám nachystali dresy, rozlišky, míče, připravili program pro fanoušky. O nic jsme se nemuseli starat,“ prozradil Bohun.

Po utkání následoval slavnostní ceremoniál, kdy předseda OFS Hodonín Antonín Kordula předal oběma celkům ceny. Dolní Bojanovice přebraly odměny pro druhým tým soutěže a Bukovany následně získaly pohár a ceny pro vítěze.

Družbu čeká hned v neděli klíčový zápas jara na hřišti Dambořic. Duel pětadvacátého kola, který pravděpodobně rozhodne o postupujícím celku, má výkop v půl páté odpoledne. Sokol ztrácí ze druhého místa na vedoucí Bukovany dva body. „Ještě do neděle to bylo tak, že v Dambořicích musíme vyhrát, ale soupeř remizoval a nám stačí neprohrát. Ale jedeme tam zvítězit,“ hlásil Linhart.

VIDEOROZHOVOR: Páníkův návrat se blíží, říká Drozdy. Bude pokračovat i v létě?

Zaváhání Dambořic, které remizovaly 1:1 v Násedlovicích, nemá na taktické plány žádný vliv. „Už jsem se bavil s kluky, že nic měnit nebudeme. Našli jsme si vhodné rozestavení, všechno si sedlo, chceme hrát útočný fotbal,“ dodal šéf bukovanské lavičky.