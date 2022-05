Do zápasu vstoupili lépe Dubňany, které svého soupeře přehrávaly. „Utkání bylo správně vyhecované. Hra se přelévala z jedné strany na druhou, ale první poločas byl jednoznačně v naší režii,“ popisuje úvodní dějství lodivod vítězů.

Herní převahu fotbalisté Baníku korunovali brankou do šaten. Ve 42. minutě se prosadil Dušan Sviták a otevřel skóre zápasu. „V kabině jsme si vyříkali určité věci a trošku zvýšili hlas. Hráči se v prvním poločase báli hrát a měli špatný pohyb,“ neskrývá Nedoba.

Michal je jiný. Pomohlo mu, že nebyl na večírky, říká Trávník o slavném bratrovi

Po změně stran se do zápasu dostali i Hovorany, vytvořené šance však neproměnily. „Bez vstřeleného gólu nemůžete nikdy vyhrát. Koncovka nás trápí celou sezonu. Před dvěma měsíci jsem to dokonce počítal, na jeden gól máme šest tutovek. Tento zápas jenom potvrdil, že jsme v koncovce opravdu špatní,“ vysvětluje zklamaný kouč.

Na řadu přišlo klasické „nedáš, dostaneš!“. Pět minut před koncem vstřelil druhou branku dubňanský Sviták a o vítězi finálového utkání bylo rozhodnuto. „Měli jsme obrovské štěstí, protože nám Hovorany dělaly nakopávanými míči velké problémy. Dvě vyložené šance chytl náš brankař Beneš, který podal skvělý výkon. Rozhodující faktor duelu byl náš šutér Dušan Sviták, který zavěsil i podruhé a bylo po zápase,“ oceňuje Šabo kanonýra.

Dubňanští si po závěrečném hvizdu užili slavnostní ceremoniál, při kterém dostali z rukou předsedy Okresního fotbalového svazu Antonína Korduly pohár pro vítěze. „Už na hřišti jsme bouchli šampaňské, ale hlavní oslava byla až v dubňanské hospodě. Někteří kluci si vzali dokonce volno v práci. Při ukončené na závěr sezony to pak oslavíme ještě jednou,“ směje se dubňanský kapitán Marek Dohnálek.

PODÍVEJTE SE: Fotbalisté Lednice oslavili postup do krajského přeboru

Podle něj bylo utkání vyrovnané a nemělo jasného favorita. „Hovorany podaly velmi dobrý výkon, kdyby proměnily vyložené šance, nebylo by to jednoduché. Nemůžu říct, že jsme byli fotbalově lepší, spíš rozhodlo týmové nasazení a bojovnost. Z posledního finále víme, že je důležité hrát až do poslední minuty, to se nám dnes vyplatilo. Máme zkušené mužstvo, které je dlouho pohromadě. Myslím, že spousta kluků by mohla hrát i na krajské úrovni,“ tvrdí jedenatřicetiletý fotbalista.

Hovorany musí na porážku ve finále poháru rychle zapomenou, protože už v neděli je čeká záchranářský souboj v okresním přeboru na hřišti předposledního Kněždubu. Před svým soupeřem mají Nedobovi svěřenci, kterým momentálně patří třetí příčka od konce tabulky, pouze jednobodový náskok. „Víme, že sestoupí minimálně dva týmy, takže v neděli hrajeme existenční zápas. Bohužel finále nedohráli kvůli zranění dva leví obránci, takže musíme vyřešit tuto nepříjemnost,“ dodává hovoranský stratég.

FK Baník Dubňany B – FK Hovorany 2:0 (1:0)

Branky: 42. a 85. Sviták

Rozhodčí: Kotýk – Vavřina, Škodák (Konečná)

ŽK: 21. Mar. Dohnálek, 56. Horný (Dubňany)

Diváci: 280

FK Baník Dubňany B: Beneš – Doruška, Horný, Albert, Sviták, Žurovec, Juřica, Dekař, Skočík, Eremiáš, Mar. Dohnálek (Mil. Dohnálek, Wagner, Hartman, Blaha, Bittner, Doruška, Rusnák)

FK Hovorany: Puk – Kolařík, Kučera, Ivan, Jankůj, Ondroušek, Ivan, Latýn, Rylka, L. Koutný, Peňás (Stehlík, Šůrek, Veselka, Jetelina, O. Koutný, Andrle, Grmolec)