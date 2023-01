Následující finále přilákalo do hlediště 250 diváků, kteří viděli jasnou výhru Leseb 7:3 nad týmem Kuků Vopálených. „Nejočekávanější duel letošního ročníku měl od začátku jasného lídra. Lesby táhli ve finálovém duelu Martin Vaďura a Luboš Janík, oba zaznamenali hattrick. Do vedení se favorit dostal už v první minutě a svůj náskok postupně navyšoval. Utkání měli pod kontrolou a turnaj vyhráli naprosto zaslouženě," uznal Čada.

S týmovým výkonem v rozhodující bitvě byl spokojen i kapitán vítězného týmu. „Byl to dorbý zápas z obou dvou stran. Připomínalo mi to vzájemný duel ze základní části, ale teď to mělo ještě větší náboj, protože šlo o finále. Před covidem jsme vyhráli základní část a pak jsme vyletěli ve čtvrtfinále. Role favorita nám příliš nesvědčí, ale tentokrát jsme ji zvládli," přiznal Lukáš Podrazil.

Ten se svými spoluhráči úspěch řádně oslavil. „Bylo to hodně bujaré. Hned po předání cen jsme to odstartovali pivkama v kabině, potom jsme se přemístili do Veselí nad Moravou na Kaféčko, kde jsme do pozdních hodin slavili jak se patří," smál se kapitán.

FINÁLE

LESBY - Kuci vopálený 7:3 (4:1)

Góly: 3x Vaďura Martin, 3x Janík Luboš, Čajka Ondřej - Pernica Libor, Macek Tomáš, Šmahaj David

O 3.MÍSTO

Zweigeltrebe - HRÁČI KOPANÉ 4 - 9 ( 2 - 6 )

Góly: 2x Molek Lukáš, Kupčík Lubomír, Jankůj Dominik - 3x Dobeš Robin, 2x Juřica Dan, 2x Antoš David, Nedvědický Jindřich, Komínek Radek

KONEČNÉ POŘADÍ

1. LESBY

2. KUCI VOPÁLENÝ

3. HRÁČI KOPANÉ

4. ZWEIGELTREBE

5. YOUNG BOYS

6. BEASTIE BOYS

NEJLEPŠÍ STŘELEC

Lukáš Možíš - ZWEIGELTREBE: 23 gólu

NEJLEPŠÍ BRANKÁŘ

Libor Nikl - HRÁČI KOPANÉ