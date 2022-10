Do zápasu vstoupili lépe hosté, kteří byli odměněni vedoucí brankou Filipa Jankůje v šestnácté minutě. „Vstup do utkání nám nevyšel, tak jako každý zápas jsme zase prohrávali. Po patnácté minutě, kdy dostaneme branku, už se rozehrajeme a soupeře většinou ještě v první půli přehrajeme,“ ohlédl se vstupem do duelu domácí kouč Miroslav Čada.