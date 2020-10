Tak trochu to připomínalo vstání z mrtvých. V prvních šesti kolech okresního přeboru Hodonínska nezískali fotbalisté Nenkovic jediný bod, ale pak v nich bouchly saze. Hovorany doma rozstříleli 8:2 a poté vyhráli v Mikulčicích vysoko 6:0. Zásluhu na tom měl i přesun kapitána Matěje Zálešáka ze zálohy na hrot. „Sestavu jsme trochu jinak poskládali a začalo nám to tam padat. Bylo v tom i štěstí,“ tvrdí Zálešák.

Matěj Zálešák obvykle spíš šance připravuje, na podzim se z něj stal střelec. | Foto: Gabriela Kučerová

On sám byl v obou vítězných zápasech hodně produktivní. Proti Hovoranům se trefil do sítě hned čtyřikrát, v Mikulčicích sice jenom jednou, ale na další čtyři góly nahrál. „Dřív jsme měli v útoku rychlého útočníka, který se do šancí dostával, ale neproměňoval je. Teď jsem hrál vepředu já s Davidem Reiglem a docela nám to šlo. Takže to vypadá, že tam asi budeme nastupovat i v dalších zápasech. I když musím říct, že já se cítím líp ve středu zálohy, kde mám větší přehled,“ říká devětadvacetiletý ofenzivní univerzál.