Reklama na fotbal? Takhle rozhodně ne. Derby mezi Spartou a Slavií zklamalo fotbalovou veřejnost po všech stránkách. A negativní dopad může mít i na východu začínajících fotbalistů. „Abych řekl pravdu, bylo to strašně škaredé. Určitě se najde spousta kluků, kteří mají v Krejčím či Bořilovi vzor. Musíme jim pak k tomu říct svůj názor, že tohle si na hřišti dovolit nemůžou,“ řekl mládežnický trenér Hynek Vaculovič.

Ten v neděli dopoledne za postranní čárou koučoval svůj celek mladších žáků Dubňany/Mutěnice, který v duelu devátého kola B skupiny okresního přeboru Hodonínska podlehl 0:2 rezervě Kyjova. „Myslím, že to byl vyrovnaný zápas, který rozhodly malinké detaily. Pro děti je přechod z přípravky strašně složitý, dlouho se učí ofsajd systém, navíc musí udýchat daleko větší hřiště,“ podotkl mutěnický kouč.

Ani na duelu desetiletých fotbalistů však nepanovala poklidná atmosféra. Přihlížející rodiče nejčastěji pokřikovali na rozhodčího skrz špatně odpískané ofsajdy. „Nestává se to často, byl to extrém. Kyjov je první v tabulce a chtěl vyhrát,“ vysvětlil Vaculovič.

OP mladší žáci, sk. B, 9. kolo

Dubňany/Mutěnice - Kyjov B 0:2 (0:0) Branky: 45. Rajsigl, 58. Možíš. Diváci: 38.

K rodičům se po čase přidali i aktéři na hřišti. „Nelíbilo se mi, že děti se nechaly ovlivnit prostředím. Zaslechl jsem tam reakce mých svěřenců na nepísknutí něčeho na adresu rozhodčího. Snažím se jím klást na srdce, že jsou ještě hodně malí na to, aby s rozhodčím diskutovali,“ netajil lodivod.

Jak by se měli chovat rodiče na žákovských utkáních je celoplošně velké téma fotbalového prostředí. V Mutěnicích k osvětě napomáhají pravidla pro rodiče. „Máme letáčky s desaterem, jak se mají rodiče při zápasech chovat. Děláme to už od školičky, aby byli rodiče slušní, ale chování jednotlivců už neovlivníme,“ krčil rameny Vaculovič.

Na jeho slova navázal i kormidelník kyjovských žáčků Milan Svršek. „Rodiče by se neměli do zápasu vůbec plést. Neměli by nadávat ani na řvát na děti či rozhodčího. Ale je to těžké, protože rodiče neuhlídáte,“ přiznal.

Podle něj byl fotbal vždycky plný emocí a dětem by se měly vyhrocené momenty, například šarvátka Jana Bořila s Ladislavem Krejčím z derby pražských S, důkladně vysvětlil. „Na děti to nemusí působit dobře, ale derby je vždycky plné emocí, na to si musí všichni zvyknout. Rodiče a trenéři musí dětem vysvětlit, aby si z toho nebraly příklad,“ nabádal Svršek.

Jedenáctiletý Maxmilián Zubek sledoval derby na stadionu

Jeho jedenáctiletý svěřenec Maxmilián Zubek sledoval s rodinou derby přímo ve Fortuna Areně. „Byl to dobrý zážitek, ale nelíbilo se mi, že to bylo vyhrocené a sparťani házeli petardy,“ uvedl nadějný fotbalista.

Vítězství až na prvním místě

Dlouho bezbrankové utkání rozhodly až dvě branky Kyjova v závěrečné patnáctiminutovce. A nutno přiznat, že favorizovaní hosté měli herně navrch. Pohledné utkání mladých nadějí však okořenily nadávky na rozhodčího žákovského duelu. Rodiče několikrát okřikli sudího za odpískaný či neodpískaný ofsajd, ten jim následně směrem k tribuně hlasitě odpovídal. V žádném případě to v hledišti nejiskřilo jako třeba při derby Sparty a Slavie, ale ani čtyřicítka příznivců v Mutěnicích nevytvořila ideální prostředí k výchově nových talentů.



Autor Kryštof Neduchal je fotbalový expert Deníku