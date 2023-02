„Seminář byl primárně určen pro rodiče dětí, kterým byly poskytnuty informace například ohledně stravování, spánku, vývoje a podpoře svých ratolestí, protože právě oni jsou těmi nejdůležitějšími osobami pro své děti. Doufáme, že si z toho každý odnesl co nejvíce a společně půjdeme tím správným směrem,“ prohlásil šéftrenér mládeže Slavoje Rohatec Jakub Rezek.

Hlavním hostem a přednášejícím byl lektor trenér FAČR a mentor Slávek Ondra.

Držitel nejvyšší UEFA PRO licence v minulosti vedl jak ligové dorostenecké týmy, tak i tým trenérů v roli jejich šéftrenéra. Bývalý mládežnický reprezentant působil ve Zbrojovce Brno či Líšni.

Poslechnout si známého odborníka přišli nejen rodiče dětí, které navštěvují místní fotbalový klub, ale i trenéři všech kategorií působící v Rohatci a členové výkonného výboru TJ Slavoj Rohatec pod vedením předsedy Lukáše Hřebačky. Za stůl však zasedli také funkcionáři a nadšenci z Velkých Bílovic, Sudoměřic, Petrova či Hodonína. „FAČR tuto činnost v rámci vzdělávání nabízí zdarma,“ upozorňuje Rezek.

Ten je rád, že rohatečtí trenéři jdou tím správným směrem a příkladem ostatním, o nové metody vzdělávání se zajímají. „Mimo to se všichni během půl roku proškolili na licenci FAČR C a chtějí dál ve svém vzdělávání pokračovat. Další jejich úrovní by měla být licence UEFA C,“ říká Rezek.

V klubu dlouholetého účastníka jihomoravské I. A třídy se rozhodli jít společnou cestou a věnovat velké úsilí hlavně mládeži. „Podle všeobecného názoru společnosti, zejména té odborné po sportovní stránce, byla zanedbávána a to především i v součinnostech a nastavení s mateřskou a základní školou,“ míní Rezek.

„Byť je Rohatec malou obcí a Slavoj stejně velkým klubem, na tomto všem budeme do budoucna ve velkém úsilí pracovat. Naším cílem je ukazovat a vést děti k aktivnímu způsobu života. Jestli se rozhodnou pro fotbal, hokej, atletiku či jiný sport je úplně jedno, ale základem je, aby si vytvořily lásku ke sportu všeobecně, a tak jim bylo již od raného věku dopřáno možnost vést i zdravý životní styl,“ dodává Rezek.

V rámci semináře pak trenér rohateckého dorostu Ladislav Netopil odprezentoval přítomným program mezinárodních turnajů, které se v moderním areálu Cihelny konají v květnu a červnu.