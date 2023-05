Bývalí ligoví fotbalisté a reprezentanti měli letos smůlu. Hvězdný výběr vedený někdejším kanonýrem a legendou pražské Sparty Horstem Sieglem na obhajobu nedosáhl. Šestnáctý ročník tradičního halového turnaje veteránů nad 45 let v Hodoníně patřil slovenskému Holíči, který Sigi Team v klíčovém souboji zdolal 4:3.

Petr Švancara seznamuje fanoušky v Hodoníně s členy Sigi Teamu. | Video: Libor Kopl

Obhájce trofeje litoval po těsné prohře hlavně neproměněné penalty Petra Švancary, jehož ránu v poslední minutě vyrazil slovenský brankář na břevno. „Je to dřevák,“ prohlásil natvrdo Rudolf Otépka.

Kamaráda ale jinak neplísnil, porážku i druhé místo stejně jako ostatní spoluhráči bral s nadhledem. „O výsledek až tolik nejde, my hrajeme spíše pro zábavu, udělat si žízeň,“ připomněl Horst Siegl.

Vyhlášený kanonýr se do Hodonína těšil. I když do haly vůbec nechodí a v zimě hraje spíše hokej, s parťáky na jih Moravy dorazil již v předstihu. Páteční večer strávil v dubňanském sklípku, spát se šlo až po půlnoci.

„Zlákal nás tam zdejší starosta. Bylo to hezké, vydrželi jsme do nějaký dvou hodin, ale blbě se nám stávalo. Někteří přijeli pozdě, ale nakonec to nebylo zase až tak špatné. Předvedli jsme slušný výkon. Škoda, že to stačilo jenom na druhé místo,“ lituje Siegl.

Zdroj: Libor Kopl

Hvězdný výběr po minulém roce částečně obměnil sestavu. Do Hodonína nedorazil oblíbený Ladislav Vízek ani slibovaný Vladimír Šmicer.

Dres Sigi Teamu ale navlékli jiné známé tváře. Své umění předvedli legendární Antonín Panenka, Ladislav Maier, Petr Švancara, Miroslav Matušovič, Rudolf Otépka, Jiří Jarošík, Lukáš Hartig a Pavel Mezlík.

„Tým se skládá vždycky těžko, protože jsou ještě soutěže, ale nakonec jsme do Hodonína přivezli dobrý tým,“ říká Siegl.

Mužstvo střelecky táhl hlavně Švancara, který se stal se třinácti brankami nejlepším střelcem.

Cenu pro nejlepšího hráče obdržel Rudolf Holeš z Holíče, nejlepším brankářem vyl vyhlášen Vlastimil Výstup z Kyjova, který nakonec obsadil třetí příčku.

„My se na to vždycky těšíme. Loni jsme jako jediní sebrali favoritům bod, letos jsme zaváhali víckrát, ale po společenské i sportovní stránce to bylo dobré,“ uvedl bývalý hráč Kyjova a šéf klubu v Kostelci Břetislav Junášek.

S bývalými spoluhráči se pravidelně schází jednou týdně, kdy si zahrají klasický fotbálek. „A toto je krásné zpestření celého roku,“ dodává Junášek.

Díky účasti Sigi Teamu je o tradiční halové klání čím dál větší zájem. „Není zase až tak těžké je sem dostat, protože se k nám těšili. Loni se jim tu líbilo. Navíc nám hodně pomohli v propagaci. Natočili nějaká videa a zveřejnili je na sociálních sítích. I kvůli tomu dorazilo víc lidí, než loni,“ těší Melichara.

Šestnáctého ročníku se ve sportovní hale TEZA zúčastnilo pět týmů. Rohatec nahradila Žilina, zbývající týmy zůstaly stejné. „Zájem byl velký. Žilina mě potěšila. Jsou to opravdu dobří kluci, kteří i přes svůj vyšší věk stále dvakrát týdně trénují a udržují se v kondici. I další mančafty ale předvedli super výkony,“ prohlásil hlavní organizátor akce Zdeněk Melichar.

Navštívili jsme: Žáci z Hroznové Lhoty ovládli okresní finále v minikopané

Letošní novinkou bylo snížení hranice věku hráčů z padesáti na pětačtyřicet let. „Je to kvůli tomu, aby měl vůbec kdo hrát. Starším klukům už se nechce, zdraví jim tolik neslouží a omlouvají se,“ vysvětluje Melichar.

Slušně zaplněné ochozy viděly celkem deset utkání. Hrálo se systémem každý s každým, hrací doba byla jednou dvacet minut. Po třech rohových kopech se zahrávala penalta. „Napadlo mě to už dávno. Je to takové naše zpestření,“ usmívá se Melichar.

Všichni účastníci se z haly přesunuly do restaurace hotelu Krystal, kde se uskutečnilo vyhlášení, předání cen.

Někteří aktéři spěchali z Hodonína do Uherského Hradiště, kde v sobotu odpoledne hrála Sparta.

Třeba Siegl si ale nechal ligový šlágr ujít. „Zůstávám tady a pojedu pak domů,“ přiznal.

Bývalému klubu ale na dálku fandil. „Kluci to v Uherském Hradišti budou mít těžké. Spartě jde o hodně, je blízko titulu. My jsme tým v pátek předjížděli, doufám, že je nepřejede dneska Slovácko,“ přál si legendární forvard.

Turnaj fotbalistů nad 45 let v Hodoníně, 16. ročník:

Výsledky: Kyjov – Hodonín 5:1, Holíč – Žilina 4:1, Hodonín – Sigi Team 2:7, Kyjov – Žilina 4:0, Holíč – Sigi Team 4:3, Hodonín – Žilina 2:4, Kyjov – Sigi Team 0:5, Holíč – Hodonín 5:2, Žilina – Sigi Team 1:5, Holíč – Kyjov 2:1.

Celkové pořadí: 1. Holíč (4 0 0 - 15:7 -12 bodů) , 2. Sigi Team (3 0 1 – 20:7 – 9 bodů), 3. Kyjov (2 0 2 - 10:8 – 6 bodů), 4. Žilina (1 0 3 - 6:15 - 3 body), 5. Hodonín (0 0 4 - 7:21 – 0 bodů)

Nejlepší hráč: Rudolf Holeš (Holíč)

Nejlepší střelec: Petr Švancara (Sigi Team) – 13 branek

Nejlepší brankář: Vlastimil Výstup (Kyjov)

Nejstarší hráč: Antonín Panenka (Sigi Team) – 75 let