Favorit vstoupil do utkání aktivně, ale hned v úvodu neproměnil vyloženou šanci. „Netrefili jsme z malého vápna prázdnou branku,“ netajil funkcionář.

Na úvodní gól si padesát diváků počkalo do dvacáté minuty, kdy domácí poslal do vedení Viktor Válek. „Soupeř na nás byl dobře připravený, bránil v bloku. Pro nás byl problém se prosadit do zahuštěné obrany, alespoň Viktor střelou z vápna po zemi k tyčce překonal brankáře,“ těšilo Konečného.