Gólová přestřelka. Fotbalisté Sobůlek ovládli derby šestnáctého kola B skupiny III. třídy Hodonínska v sousedním Věteřově, kde zvítězili vysoko 10:4. Hned pět branek hostů nastřílel Tomáš Bátora. „Vzpomínám si, že jsem dal v jednom zápase čtyři góly, ale pětkrát jsem v dospělém fotbale ještě neskóroval,“ řekl šestatřicetiletý Bátora.

Fotbalisté Sobůlek vyhráli ve Věteřově 10:4. Pět branek dal kanonýr Tomáš Bátora (nahoře druhý zprava). | Foto: archiv T. Bátory

Ofenzivní tahoun Sobůlek začal s fotbalem v rodném Kyjově, kde si zahrál i nejvyšší soutěž ve své kariéře. „Bylo to hned po přesunu z dorostu do mužů, v té době se v Kyjově hrál krajský přebor,“ vzpomněl bývalý hráč Šardic či Bystrce.

V roce 2008 zamířil do nedalekých Sobůlek, v jejichž dresu hraje doposud. Nezměnilo na tom nic ani stěhování do Olomouce. „Odešli jsme tam s ženou za prací. Dojíždím tak pouze na zápasy, ale vždycky to spojíme s návštěvou rodiny, nebo nějakým výletem,“ vysvětluje Bátora.

Pokus o přestup do bližšího klubu k bydlišti nevyšel. „Zkoušel jsem to ve Slavoníně, hraje o několik soutěží výš. Nakonec mě však Sobůlky odmítly pustit,“ prozradil.

Chuť do fotbalu však v žádném případě neztratil a střelecky táhne Sobůlky už několikátou sezonu. Momentálně je se čtrnácti zásahy druhý v tabulce střelců. „Sleduju to, vím, že vede Patrik Bíza se sedmnácti brankami. Každou sezonu se pohybuju na předních příčkách, ale zatím se mi nikdy nepodařilo tabulku kanonýrů vyhrát,“ podotkl Bátora.

Ten byl spokojený i po nedělní vysoké výhře 10:4 ve Věteřově, přestože se nerodila snadno. „Byl to náš první zápas po zimní pauze, proto byl první poločas trošku nervózní. Navíc Věteřov je ze Sobůlek jen přes kopec, bylo to klasické derby,“ upozornil.

Už vývoj prvního poločasu nasvědčoval divoké přestřelce. „Sice jsme rychle vedli o dva góly, ale pak jsme si dali nešťastně vlastní brnaku a soupeř se neustále dotahoval. Po první půlce jsme vedli 5:4,“ ohlédl se Bátora za úvodním dějstvím.

Po změně stran však Věteřov střelecky mlčel, naopak Sobůlky přidaly dalších pět branek a slavily zisk tří bodů. „Řekli jsme si v kabině, že o nic nejde. Fyzicky jsme měli určitě navrch, proto se to ve druhé půlce zlomilo a přidali jsme další góly,“ pravil.

Sobůlkám tak po jedenácti odehraných kolech patří s devatenácti body páté místo, na vedoucí rezervu Kyjova ztrácí devět bodů. „Nejraději bychom se viděli ještě na vyšších příčkách, ale každý rok sestoupí z okresu nějaký tým, který se chce hned vrátit zpátky. Pořád nějak bojujeme a páté místo asi momentálně odpovídá našim možnostem,“ uzavřel Bátora.

V dalším kole jeho celek vyzve v neděli od tří hodin odpoledne na domácím hřišti třetí Žarošice.