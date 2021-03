Stávající předseda hodonínského svazu Petr Kotásek oznámil zrušení valné hromady plánované na 9. března klubům e-mailem kvůli obavám ze zhoršující se epidemiologické situace. Argumentoval tím, že na valné hromadě bude víc než padesát lidí, které povolují vládní opatření proti šíření koronaviru.

Jenže tak to není. „Naši právníci prostudovali usnesení vlády i asociace, z nichž jasně vyplývá, že při volební valné hromadě není počet omezený, takže k odložení nebyl důvod. Proto jsme poslali dopis generálnímu sekretáři fotbalové asociace i předsedovi Kotáskovi, aby zrušení přehodnotili,“ vysvětlil Deníku Rovnost Marián Vasilko, výkonný ředitel největšího klubu v okrese FK Hodonín.

Generální sekretář Fotbalové asociace České republiky Jan Pauly v odpovědi potvrdil, že volební valné hromady se mohou konat s víc než padesáti lidmi.

Kotásek až v úterývysvětlil, co ho ke zrušení termínu doopravdy přimělo. „Částečně jsem se vymluvil. Věděl jsem, že se volební valná hromada dá udělat nad padesát lidí. Nikomu jsem to neřekl, ale předseda naší komise mládeže je ve špatném stavu kvůli covidu, a to byla poslední tečka. Všichni se bojí. Jednal jsem o tom se členy výkonného výboru a všichni jsme se shodli na odložení. Jde o moji zodpovědnost,“ uznal Kotásek.

DVA KANDIDÁTI

Ačkoliv takové odůvodnění jistě většina delegátů akceptuje, přímo od předsedy se jej nedozvěděla. Proto odklad vyvolal rozpaky. Zvlášť v Hodoníně, kde jako v jediném okrese na jižní Moravě bojují o pozici předsedy dva kandidáti.

Protřelého funkcionáře Kotáska vyzval někdejší prvoligový rozhodčí Antonín Kordula, který vyhrál soudní při s již bývalým místopředsedou fotbalové asociace Romanem Berbrem. „Myslím, že spíš došlo k nepochopení situace, než aby to byl nějaký kalkul. Není důvod, proč s volbami čekat, stejně se jim nevyhneme. Možná si Petr Kotásek špatně vyložil vládní nařízení. Nemyslím, že v tom byl zlý úmysl, spíš by odskákal Hodonín, kdyby na valné hromadě kraje neměl zástupce,“ odmítl spekulace protikandidát Kordula.

Právě volební valná hromada Jihomoravského krajského fotbalového svazu stanovila mezník, do něhož musí být ve všech okresech jasno. Uskuteční se v Brně 30. března. „Snad třikrát jsme si s Petrem Kotáskem telefonovali. Nemůžeme z kraje nic nařizovat a jsem takovému jednání vzdálen, ale žádal jsem ho, aby do té doby valnou hromadu udělal. Nakonec se trochu krkolomnějším způsobem výsledek dostavil,“ pronesl krajský předseda Vladimír Kristýn.

Nový termín volební valné hromady Okresního fotbalového svazu Hodonín je stanovený na sobotu 20. března ve sportovní hale TEZA. „Laďovi Kristýnovi jsem slíbil, že ji do třicátého března udělám. Co řeknu, to splním,“ dodal Kotásek.