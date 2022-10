V rozhodnutí ze dne 28.9. 2022 stojí: „DK OFS Hodonín provedla šetření daného případu. Na vyžádání DK OFS Hodonín doložil klub Věteřov potvrzení pracovní neschopnosti zraněného hráče Voříška Richarda. Na základě vážnosti provinění, které způsobilo zranění hráče s následným ošetřením v nemocnici a následnou pracovní neschopností delší jak 7 pracovních dní rozhodla DK OFS Hodonín následovně. Hráč Lukáš Filip je vinen disciplinárním přečinem tělesné napadení podle § 48, odst. 5 Disciplinárního řádu Fotbalové asociace České republiky (dále jen „DŘ FAČR“), který spáchal dne 18.9.2022 v souvislosti s výše uvedeným utkáním, a to tím, že byl vyloučen podle pravidel fotbalu, když nejprve obdržel v 51´ ŽK za NCH - podražení soupeře z boku v souboji o míč v nepřerušené hře a následně pak 59´ obdržel ČK za prudké udeření soupeře hlavou do oblasti nosu. Po této situaci musela být přivolána rychlá záchranná služba, hráč byl odvezen na ošetření do nemocnice, kde byl hospitalizován. Po propuštění je hráč v pracovní neschopnosti delší jak 7 pracovních dní. K přihlédnutí všech okolností, zaslané lékařské zprávě, potvrzení o pracovní neschopnosti, se proviněnému podle § 48, odst. 5 DŘ FAČR ve spojení s § 23 DK FAČR ukládá trest zastavení závodní činnosti a zároveň se zakazuje výkonu všech funkcí na lavičce pro příslušníky družstva na dobu 3 roky nepodmíněně.“

Chvíle hrůzy v derby na Hodonínsku! Po inzultaci zůstal hráč v bezvědomí

V táboře Věteřova očekávali pro viníka vyšší trest. „Klukům v kabině to přijde směšné. Z našeho pohledu jde o to, jakým způsobem svaz chrání hráče. Jak to bude vypadat, až se za tři roky vrátí na hřiště,“ nadhodil věteřovský kouč Lukáš Štipčák.

Ten byl překvapen i z rozhodnutí o opakování zápasu, který je na programu v náhradním termínu v neděli 6. listopadu. „Mysleli jsme si, že zápas bude zkontumován, nebo dohrajeme jen zbývající čas utkání za stavu 3:1 proti deseti lidem. Pravidla fotbalu to však neumožňují, jediná varianta je opakování celého zápasu. Dohodli jsme se na termínu týden po skončení podzimní části, věřím, že zápas se odehraje v klidu a situace se tímto uzavře,“ přál si lodivod.

Popularitu Kozojídek vnímá. Každý nás chce porazit, říká autor hattricku Vardan

Zraněný Voříšek se cítí lépe, problémy se zlomeninami v oblasti nosu jej však limitují. „Nos stále není v pořádku, měl by jít na operaci. Nevím, jak to nakonec dopadne, to už je jeho rozhodnutí. Na hřiště se chce vrátit nejdřív, jak jen to půjde,“ dodal Štipčák.