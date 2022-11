Ve Vlkoši se o víkendu konaly tradiční hody, domácí měli o to větší motivaci. „Na hody chceme vždycky vyhrát. V posledních letech se nám to vždycky podařilo, hodový zápas jsme neprohráli snad sedm let. Tentokrát to však nevyšlo, ale musím přiznat, že výsledek odpovídá hře,“ netajil zkušený kouč.