Vlkoš přišel o postup v 93. minutě. Penaltový faul jako z MMA, řekl kouč

Těžko byste našli sledovanější duel tohoto víkendu na Hodonínsku. Lídr okresního přeboru z Vlkoše měl vítězstvím v Radějově stvrdit postup do I. B třídy, na hřišti sestupujícího celku však pouze remizoval 2:2. „Samozřejmě to bolí, od začátku sezony prohlašujeme, že chceme postoupit a přijdeme o to v posledním zápase,“ řekl vlkošský trenér Miroslav Čada.