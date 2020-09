V sedmém kole okresního přeboru Hodonínska porazila Družba Bukovany na vlastním trávníku Sokol Nenkovice vysoko 9:4. A Karel Vykouk přispěl k tomuto vítězství hned čtyřmi brankami.

Karel Vykouk se trefil čtyřikrát proti Nenkovicím. | Foto: Mariana Vojáčková

Vykoukovi se letos střelecky daří, do černého se trefil už devětkrát. „Tuto sezonu mi to tam celkem padá. Čtyři góly jsou ale dost výjimečné, i když se mi to už v mistráku kdysi podařilo. Z hlavy si teď přesně nevzpomenu, ve kterém utkání to bylo,“ tvrdí čtyřiadvacetiletý kanonýr, který nastupuje nejčastěji na pozici pravého ofenzivního záložníka.