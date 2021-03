Valná hromada Okresního fotbalového svazu Hodonín byla opět odložena na neurčito. Po předchozím přesunu na úterý 9. března byl nakonec i tento termín zrušen kvůli aktuální epidemické situace.

Petr Kotásek (vlevo) bude obhajovat pozici předsedy OFS Hodonín. | Foto: Libor Kopl

Generální sekretář Fotbalové asociace České republiky Jan Pauly sice informoval jednotlivé okresní svazy, že na valné hromady se vztahuje výjimka z omezení pohybu osob, ovšem aktuální situace není pro pořádání takové akce ideální. "Už jsme měli zajištěné antigenní testy, lékaře i sestry. Nakonec jsme se však rozhodli valnou hromadu opět odložit. Konzultoval jsem to s lékaři i s předsedou krajského svazu Vladimírem Kristýnem. V dokumentu pana Paulyho se píše o účasti padesáti lidí, ale nás by tam bylo přibližně osmdesát, navíc řada z nás už je v pokročilejším věku. Názory byly různé, někdo akci chtěl uspořádat, někdo ne. Nakonec nám to přišlo jako příliš riskantní," uvedl současný předseda OFS Hodonín Petr Kotásek, jehož na nadcházející valné hromadě zřejmě čeká ostrý souboj s protikandidátem Antonínem Kordulou.