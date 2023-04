V nedělním utkání šestnáctého kola jeho Žarošice na domácím hřišti porazily v derby Archlebov 6:2. Zouhar se na vysokém vítězství nad sousedním týmem podílel hattrickem. „Papírově jsme byli favorit, ale jedná se o derby, takže nikdy nevíte. Naštěstí jsme vstoupili do zápasu dobře a brzy vedli 2:0, ale soupeř do poločasu bohužel vyrovnal. V kabině jsme si to vyříkali a druhá půlka byla lepší,“ těšilo kanonýra víkendu.

Ten svému mužstvu zařídil početní výhodu, když po faulu na něj byl v jedenácté minutě vyloučen hostující brankář Adam Dejdar. „Peťa Řičánek mě dal krásný pas a běžel jsem sám na gólmana. Šel jsem do kličky a on mě podrazil. Početní převaha nám pomohla zejména ve druhé půlce, kdy soupeři došly síly. Ze začátku to bylo spíš kontraproduktivní, tlačili jsme do plných a nedávali jsme pozor na bránění, proto jsme dvakrát inkasovali,“ vysvětlil Zouhar.

Třiadvacetiletý střelec zaznamenal již čtvrtý hattrick v sezoně, k tomu v jednom zápase vstřelil dokonce pět branek. Tabulku střelců vede o třináct zásahů před Radimem Stehnem z Nenkovic. „Statistiky samozřejmě sleduju, ale nepřeceňuju to. Opravdu beru v potaz, že se jedná o nejnižší soutěž, jde už jenom o zábavu. U většiny týmy záleží na tom, jak se na zápas hráči sejdou,“ pravil nadějný forvard.

Odchovanec Žarošic v roce 2020 okusil nejvyšší krajskou soutěž v dresu Krumvíře, následně přestoupil do Uhřic, ale nejvíc se mu daří právě v mateřském oddíle. „Jsem rád, že jsem si vyzkoušel angažmá v Krumvíři, ale skok z okresního přeboru do krajského byl velký. Proto jsem přestoupil do Uhřic, které hrají I. B třídu. Bohužel začal covid a odehrál jsem tam pouze jeden zápas,“ vzpomněl Zouhar na dvě angažmá mimo domov.

Po dokončení studia se rozhodl pro profesi vojáka z povolání, fotbal tudíž odsunul na druhou kolej. „Už nemám tolik času, dojíždím z Čech pouze na zápasy. Mám to nastavené tak, že už chci hrát jen v Žarošicích. Všichni se tady známe, chodíme spolu na pivko, je to paráda,“ usmál se nejlepší střelec.

Dlouholetou tradicí v Žarošicích je čas domácích duelů, které mají výkop vždy v neděli ve čtvrt na jedenáct dopoledne. „Mně se to moc nelíbí, soboty jsou někdy náročné. (smích) Myslím, že ani pro soupeře to není příjemné, zvlášť když se tady hrála vyšší třída, museli jezdit do Žarošic brzo. Ale určitě se to nebude měnit,“ doplnil Zouhar.

Jeho celek vládne B skupině III. třídy s devětadvaceti body pouze o skóre před Nenkovicemi, Žarošice však mají zápas k dobru. Se svým hlavním sokem ve hře o postup do okresního přeboru se utkají až v posledním kole. „Na postup se neupínáme. V Žarošicích probíhá restart fotbalu, když se sestoupilo, hodně hráčů skončilo. Kádr se obměnil, přišlo spoustu kluků z dorostu a šlape to,“ uzavřel kanonýr Deníku.