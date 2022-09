Přijede Pivo, párek a Liga mistrů. Bývalý reprezentant a legenda Slavie Karel Piták jako by si vzal tuto informaci k srdci a z nedělního utkání I. A třídy udělal svoji one man show. Xaverov Horní Počernice zvítězil nad Čechií Dubeč 5:2 a dvaačtyřicetiletý záložník se podepsal pod všechny branky svého týmu.

Tři vstřelil, na zbylé dvě nahrál. Na jednu dokonce svému synovi!

„Nebylo to špatné. Včera jsme vyhráli s holkami a dneska my. Úspěšný víkend,“ usmíval se po utkání Karel Piták, který v současnosti působí jako trenér u fotbalistek Slavie.

To na druhé straně taková spokojenost nepanovala. „Prohráli jsme si to sami, v prvním poločase jsme měli dost šancí na to, abychom šli do dvougólového vedení. Pak jsme si nepohlídali Karla Pitáka poprvé, což se pak stalo ještě dvakrát ve druhém poločase. Je vidět, že i v tomhle věku a s nějakými kily navíc, která má, je to pan fotbalista. Byl to rozdílový hráč,“ vysekl Pitákovi poklonu dubečský Pavel Tylšar.

Piták starší vzal zápas do svých rukou. Ve 36. minutě předvedl svůj přehled ve hře, když si v pokutovém území zkušeně počkal a následně zakončoval do odkryté sítě – 1:1. Po přestávce rozjel naplno svoje galapředstavení. Už po deseti minutách poslal svůj tým do vedení, když využil špatného postavení hostujícího brankáře a vysokým obloučkem z velké dálky poslal míč do brány.

„Cítil jsem, že by to tam mohlo propadnout a propadlo. Dal jsem si to hlavou a viděl jsem, že gólman je venku, tak jsem ho přehodil. Dneska to vyšlo,“ těšilo bývalého reprezentanta.

Efektní patička

Piták byl vzápětí blízko hattricku, soupeř ale balon vykopl doslova z brankové čáry. Zkušený matador proto začal góly připravovat. Patičkou našel v gólové pozici Ondřeje Heriana a když soupeř snížil, vyslal do velké šance i svého syna. Společně pak mohli oslavit čtvrtý gól Xaverova.

„Dneska mám svátek, tak mi říkal, že mi aspoň nahraje na gól. Čekal jsem, že tam něco takhle přijde. Poslal mě sám na gólmana, to už se proměňovalo lehce,“ usmíval se Denis Piták.

Jeho otec pak v závěru ještě jednou potvrdil, že kromě tvůrce šancí je i kanonýrem. Tři minuty před koncem zápasu zkompletoval hattrick.

„Odstavit ho od míče je hodně těžké. Bylo vidět, že to má pořád v noze a dokáže si balon pokrýt takovým způsobem, že se k němu nedostanete. Má obrovský přehled, vždycky se podívá ze strany na stranu, kdo je kolem něj. Nepamatuju si, že by v zápase udělal vyloženou chybu nebo přišel o balon,“ řekl na konto svého soupeře Tylšar.

„Už tady spoluhráči něco hlásili, takže asi budu muset něco zaplatit. Hattrick jsem asi už jeden dal, ale ani nevím, jaká je tam sazba. Asi pětikilo,“ prozradil Piták po zápase, kolik přihodí do klubové pokladny.

Má to pořád v noze

Famózním výkonem se navíc posunul v tabulce střelců I. A třídy na dělené druhé místo. Před sebou má už jen jediného hráče. Svého syna Denise, který dal o dva góly víc. „Zatím dobré, v každém zápase jsem dával gól, nebo jsem aspoň nahrával. Na většinu gólů mi nahrával navíc taťka,“ komentoval formu syn slavného otce.

„Vracel jsem se sem hlavně kvůli synovi, protože jsem si s ním chtěl zahrát. Docela si spolu na hřišti rozumíme, tak doufám, že ještě chvíli vydržím,“ přeje si Karel Piták. A že by se v něm snad někdy praly role otce, spoluhráče a trenéra? „Já ho moc nekritizuju, myslím, že hraje docela dobře. Na hřišti si vyhovíme, žádná kritika není potřeba,“ prozradil.

A jak vidí souhru se svým tátou samotný Denis? „Taťka to má v noze a máme takovou souhru, že když vidím, že má míč, tak už běžím za obranu a vím, že to tam dostanu. Sice je divné, když někdo na hřišti volá na hráče tati, ale hraju s ním rád. Je vidět, že kvalita tam je. Už minulou sezonu nás tahal, většina gólů jde přes něj,“ vysekl poklonu svému otci.

Není divu, takového spoluhráče, jako je Karel Piták, by si přál každý fotbalista. Vždyť jaký může být hezčí dárek k svátku než přihrávka na důležitý gól?