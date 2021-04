„Jde o můj největší koníček, který zároveň slouží jako relax. Když jsem unavený po zápase, tak si jdu do lesa vyčistit hlavu,“ prozradil.

S houbařením začal už jako malý kluk. „Nejprve jsem chodil s tátou a dědou. Postupně jsem v tom nacházel stále větší zalíbení. V posledních třech letech se pak tomu věnuji opravdu intenzivně. Houbařím zejména v okolí Příbrami, kde jsem vyrůstal, ale také v okolí Prahy a Mladé Boleslavi,“ popsal fotbalista, který se svému koníčku věnoval i při působení v zahraničí. „V Německu se rovněž hodně houbaří, což mě osobně trochu překvapilo. V Holandsku je to komplikovanější, protože většina lesů je v soukromém vlastnictví,“ poodkryl.

V jeho košíku lze najít nejen klasické druhy, ale i ty méně známé. „Má rád, když je pestrý. Aktuálně je třeba období smržovitých hub, které jsou velmi žádané. Zmínit mohu kačenku českou, to je opravdu speciální houba, která mi vždy udělá velkou radost,“ pověděl Mašek s tím, že tento druh se velmi složitě hledá. „Ke svému růstu potřebuje zásadité podloží, kterým může být například vápenec. Z tohoto důvodu je někdy potřeba nejprve nahlédnout do geologické mapy,“ poznamenal.

„U mykorhizních hub vycházím například zase z toho, že rostou z kořenů stromů. To znamená, že hřib smrkový roste samozřejmě pod smrkem, ale může být i u břízy. Když tohle znáte, tak se dobrá místa dají najít i podle zastoupení jednotlivých stromů. I na to se zaměřuji v lesích, které nemám tak nachozené,“ řekl.

Houby ovšem nejen sbírá. „Rád je i jím. A to na jakýkoliv způsob,“ přiznal. „Většinu toho, co najdu, ale stejně rozdám. Ať už rodině, kamarádům nebo spoluhráčům v kabině,“ nastínil, že ani další milovníci hub z jeho okolí nepřijdou zkrátka. Část navíc pravidelně poskytuje známému, který je odborníkem na takzvanou lyofilizaci. „Jedná se o speciální druh sušení za pomoci mrazu. Díky tomu houba neztrácí vůni ani chuť. Když se následně dál zpracovává, má v podstatě stejnou konzistenci, jako čerstvá. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že je to super, že chutnají opravdu skvěle,“ doporučil.

Zároveň se v oboru mykologie stal i influencerem, když založil speciální instagramový účet s názvem Czech Mushrooms. „Původní záměr byl vytvořit si osobní archiv fotografií, který mi bude sloužit jako pomocník při dalším hledání, zároveň si tam budu moci kdykoliv připomenout své nejzajímavější úlovky. Ovšem docela se to uchytilo v širší veřejnosti, která o to začala mít zájem. Proto tam kromě fotografií přidávám i kvízy a poznávačky,“ poznamenal Mašek, který na instagramu funguje i v roli houbařského experta.

„Když mě někdo požádá o radu, tak se snažím vyjít vstříc a být nápomocen. Někdy si ale ani já nevím rady, protože nejsem odborník, spíše nadšenec,“ pousmál se.