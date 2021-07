„Pro celé Nizozemsko je to obrovské zklamání. Dlouho se tady čeká na velký úspěch. Ten nepřišel ani letos,“ přiznal fotbalista, který hrál v mládežnických kategoriích v Děčíně, Teplicích nebo ve Spartě.

Richarde, naše výhra vás jistě potěšila.

Samozřejmě jsem koukal a tipoval, že vyhrajeme 2:1. Bylo to těsně vedle (smích). Věřil jsem, že se to povede, je to přeci jen jeden zápas a v něm se může stát cokoliv.

Jak hodnotíte vystoupení Holandska na letošním mistrovství Evropy? Hádám, že celá země žila fotbalem…

Já si myslím, že ani ve skupině Holandsko nehrálo úplně s přehledem. Výkony nebyly ideální. Od hráčů se prostě čekalo více. Sice se vyhrávalo, ale nebylo to prostě ono. Lidi tady fotbalem žili, každá zahrada a každý barák byl oranžový. Myslím si, že rozhodlo nasazení. V tom jsme byli lepší, předvedli jsme i lepší týmový výkon. Máme v týmu více hráčů, co na hřišti dřou. I proto se Holandsku nedařilo.

Před zápasem nebyli Češi v roli favorita. Nemohl nás tým v oranžovém podcenit?

Je to možné. Samozřejmě vám každý hráč řekne, že nějaké podcenění nepřichází v úvahu. V hlavách se vám to honí, máte příznivý los, přemýšlíte o tom. Na druhou stranu máme s Holandskem dobrou bilanci, v minulosti jsme je vždy uměli potrápit a porazit.

Pro Holandsko musel být brzký konec na EURU velkým zklamáním, ne?

Stoprocentně! Holandsko čeká poměrně dlouho na úspěch, tenhle rok věřili, že to přijde. Všichni hráči pravidelně hrají, navíc ve velkých klubech. Úspěch se očekával. Jak už jsem řekl, lidé tím hodně žili, venku měl snad každý národní dres. Pro všechny je to velké zklamání.

Tamní média to dají partě okolo trenéra Franka de Boera asi sežrat, co?

Kritika lítá ze všech stran. Jak na trenéra, tak na hráče. Není to nic příjemného. Jsem tady už čtyři roky, takže už tu holandskou atmosféru prožívám. Musím přiznat, že mi je tamních fanoušků líto. Ta podpora reprezentace byla obrovská.

Jak to vypadalo v kabině Alkmaaru po našem vítězství?

Chodil jsem po centru s českou vlajkou a přežil to. (smích) Vlajku jsem vyvěsil na mé místo v šatně, chtěl jsem to dát spoluhráčům pocítit. (smích) Kdybychom prohráli, dali by mi to sežrat. Jsem rád, že to dopadlo dobře, musím říct, že spousta lidí uznalo, že jsme vyhráli zaslouženě.

Hádám, že před samotným zápasem jste se popichovali, co?

To je jasný, ty řečičky k tomu prostě patří.

Myslíte se, že by měl trenér Šilhavý poslat proti Dánsku stejnou sestavu?

Hlavně je důležité, že je v týmu konkurence. Pokud nastoupíte, musíte se ukázat, hráči by se měli „předbíhat“ ve svých výkonech. Já jsem rád, že hráči, co nastoupili poprvé v základu, nezklamali. Barák nebo Kadeřábek odehráli velmi dobrý zápas. Ale bude o tom rozhodovat trenér Šilhavý. Můj názor je, že by se nemělo zasahovat do něčeho, co hezky klape.

Čtvrtfinále budeme hrát v Baku. Není to trochu postavené na hlavu?

Musím přiznat, že celý rok je strašně zvláštní. Takže tohle mi do toho tak nějak zapadá, ani mě to nepřekvapilo. Nic bych v tom nehledal. Vím, že to spousta lidí kritizuje. Je ale lepší, letět do Baku, než s porážkou domů. Samozřejmě je to náročné, únava stoupá, to cestování není příjemné. Ale na čtvrtfinále EURA by se mělo létat s chutí.

Jaké máme podle vás šance? Dánsko sice první dva zápasy prohrálo, v dalších ale předvedlo výborné výkony.

Dánové budou strašně nepříjemní. Mají velkou motivaci, šlape jim to, Dahlberg má střeleckou formu. Na druhou stranu to máme i my dobře našlápnuté. Bude to dost vyrovnané, můžeme vyhrát. Rozhodovat můžou detaily, jeden hloupý zákrok, červená karta. Já věřím, že vyhrajeme a dojdeme až do finále.

Jak jste na tom vy osobně? Minulý rok jste si těžce zranil kotník. Už je to v pořádku?

Musím zaklepat, jsem fit. Minulé pondělí jsme začali přípravu. Kondiční testy jsem zvládl nejlépe ze všech. S béčkem jsme měli přípravný zápas proti Utrechtu, odehrál jsem 60 minut. V poslední sezoně jsem stihl dva zápasy, dal jsem i gól. Do přípravy tak jdu stoprocentní. Konečně se můžu poprat o místo v A týmu. Jsem připravený, zatím to jde dobře.