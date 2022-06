„Do utkání naskočil v závěru zápasu můj kamarád a spoluhráč, třiapadesátiletý Petr Kohout, aby se jen zápas dohrál. Toho však srazil během hry toužimský hráč v plné rychlosti zezadu vystrčeným loktem úderem na hlavu,“ uvedl Petr Sedlák, co bylo spouštěčem napadení.

„Já to viděl z bezprostřední blízkosti, viděl jsem v tom úmyslný, zbytečný a nebezpečný zákrok. A když jsem pak viděl padat Petra k zemi, bouchlo to ve mně. Pak se bohužel stalo to, co se stalo. Mrzí mě to, v tu chvíli to byl neomluvitelný zkrat,“ litoval Sedlák incidentu, který bude mít dohru nejen u příslušných komisí KKFS.

„Nejsem na to hrdý, co se následně stalo. Hráče jsem se snažil kontaktovat s omluvou, že mě to mrzí. Vím, že se to nedá vrátit. Dnes už bych vše samozřejmě řešil jinak,“ řekl sedmačtyřicetiletý hráč ke svému poslednímu zápasu, po kterém nejspíše odloží kopačky na hřebík.

„Určitě z mé strany nešlo o žádný úmysl, když jsem hráče předskočil tělem, bez použití lokte,“ vracel se k inkriminovanému momentu toužimský hráč Zdeněk Dvořák.

Ten následně po nevybíravém ataku chebského hráče zůstal ležet bezvládně na hrací ploše. „Pamatuji si pouze dvě rány do hlavy,“ vybavoval si Dvořák poslední momenty po útoku.

„Byl jsem několik minut mimo, a navíc po odchodu do šaten, než přijela záchranka, jsem zkolaboval,“ přiblížil Dvořák další sled událostí, které následovaly. Následně zamířil do nemocnice, kde strávil dva dny.

Napadený hráč Toužimi Zdeněk Dvořák skončil po utkání v nemocnici s diagnózou otřesu mozku.Zdroj: Zdeněk Dvořák

Diagnóza? „Otřes mozku,“ smutně poznamenal Dvořák a pokračoval: „CT však dopadlo dobře, ale dostal jsem prášky na bolest.“

Incidentem se zabývá také policie. „Policisté z obvodního oddělení v Toužimi zahájili úkony trestního řízení pro podezření ze spáchání přečinu výtržnictví, kterého se měl dopustit 47letý muž z Chebu,“ potvrdila mluvčí policie Zuzana Týřová, že událost, která se stala na toužimském stadionu, je v šetření policie.

Toužimský hráč se v úterý přesunul z nemocnice do domácího ošetřování a je stále v pracovní neschopnosti. „Na hráče podám trestní oznámení, nenechám to jen tak, jelikož to údajně udělal již poněkolikáté,“ upozorňoval závěrem Dvořák.