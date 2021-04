Situaci zachytily kamery České televize, která úterní dohrávku 22. kola FORTUNA:LIGY živě přenášela. Komentátor Jaromír Bosák moment přešel bez povšimnutí, na sociálních sítích se ale dlouho do noci živě diskutovalo a spekulovalo.

Někdo zmiňoval i korupci. O předávání peněz ale rozhodně nešlo. „Vysvětlení je jednoduché. Jeden z našich obchodních partnerů sbírá nové kartičky Fortuna ligy a chtěl je nechat podepsat od hráčů. Předal je tedy v obálce obchodnímu manažerovi našeho klubu,“ vysvětluje úsměvnou historku, tiskový mluvčí klubu Marek Jurák.

Tím rázně utnul veškeré konspirační teorie.

Tohle je fantastický ?pic.twitter.com/Ls8kY9dyxe — David Pletánek (@DavidPletanek) April 13, 2021

Fotbalisté Slovácka podlehli v dohrávce 22. kola první ligy pardubickému nováčkovi na jeho hřišti v pražském Ďolíčku 1:3. Hosté se zásluhou Jana Klimenta ujali vedení, ale v rozmezí 33. až 37. minuty domácí obrátili skóre díky Ewertonovi a vlastnímu gólu Stanislava Hofmanna. Po přestávce stanovil konečný výsledek první trefou v nejvyšší soutěži Dominik Kostka.

„Pardubice jsme zbytečně pustili do hry, do té doby byly bázlivé. Jednoznačně jsme je měli dorazit aktivnějším výkonem. Dostali jsme gól z trestného kopu. Pak jsme si dali vlastní gól, který byl vyústěním našeho špatného výkonu. Ke konci prvního poločasu jsme měli šance, ale nedůrazem a špatným výběrem místa jsme je nedokázali dohrát do konce. Ve druhém poločase už existovalo jenom jedno mužstvo, začali jsme šlapat vodu. Hráči byli všude pozdě, nevyhrávali jsme osobní souboje a neměli střed pole. Pardubice hrály velmi dobře, ale i proto, že jsme jim to hodně usnadnili. Byl vidět náš nahuštěný program a covid. Nechci to omlouvat, ale tak to je," hodnotil duel trenér Slovácka Martin Svědík.

Tým z Uherského Hradiště prohrál po čtyřech kolech a nevyužil možnost minimálně do středy poskočit na druhé místo neúplné tabulky před pražskou Spartu, s níž se utká v neděli. Na čtvrtý Jablonec má pouze jednobodový náskok.