„Chci být co nejlepším předsedou. Máme před sebou hodně práce, která se bude týkat hlavně dětí a také rozhodčích,“ prozradil Deníku dvojnásobný mistr slovenské ligy, který je na soupisce fotbalového klubu z Mšena a navíc šéfuje Fotbalové akademie v Jablonci nad Nisou.

Jaké jsou první pocity po vašem zvolení?

Jelikož jsem byl jediným kandidátem, tak jsem si docela věřil (smích). Na valnou hromadu přišlo 32 delegátů a od všech jsem dostal hlas. Jsem rád, že to takhle dopadlo. Budeme se všichni snažit kluby nezklamat, chci být dobrým předsedou. Každopádně je potřeba poděkovat bývalému předsedovi a celému výkonému výboru za jeho práci.

Proč jste se vůbec rozhodl kandidovat na šéfa okresního fotbalu?

Ve fotbale dělám defacto od svých pěti let. Byl jsem zapojený jako profesionální hráč, fukcionář, trenér. Do Liberce jsem se vracel po 20 letech, tak dlouho jsem putoval po „Československu“. Před rokem jsem se dozvěděl, že dosavadní předseda chce končit a nebude už kandidovat. To byla taková první vlaštovka. Na podzim jsem o tom už hodně přemýšlel. Společně se Zbyňou Rampáčkem jsme si domluvili schůzku a rozhodli se, že půjdeme do vedení okresního fotbalu. Chci u fotbalu zůstat a tak trochu vrátit okresu to, že mě vychoval do velkého fotbalu. Tohle je první krok.

Jistě máte v hlavně nápady a vize…

Určitě. Máme tady rozjeté projekty. Vypadá dobře, zajímavě. Chci v nich pokračovat a prohlubovat je. Samozřejmě mám i nové vize, vše je ale ovlivněné současnou situací. Strašně velkým problém bude nastartovat děti zpět k fotbalu. To bude náš úkol. Nás všech. Děti víceméně rok netrénovali, to je strašně dlouho. V hlavě mám pár projektů.

Můžete být konkrétní?

Začít musíme od těch nejmenších dětí, řekněme od čtyř do sedmi let. Je potřeba jim vymyslet soutěže, turnaje, udělat okresní reprezentace. Musíme vytvořit takové podhoubí, který je pro velký fotbal strašně důležité. Fotbal by se měl hrát na každé vesnici. Řeknu to možná jednoduše, ale potřebujeme, aby vesničtí kluci hráli fotbal a tlačili na ty z města. Není pak dobře, aby všechny děti šli do Slovanu. Fungovat musí určitá pyramida, jinak to nejde.

Dalším ožehavým tématem na okresní úrovni jsou rozhodčí.

Souhlasím, musíme vychovat nové rozhodčí. Dá se čekat, že jich teď zase pár ubude. Už takhle je na okrese s rozhodčími strašný problém. Bude to těžké, musíme dát hlavy dohromady. To se týká celého výkoného výboru, ale také komise rozhodčích.

Není tajemstvím, že týmy na vesnicích bojují o přežití. Chybí hráči, řada z nich už přesluhuje…

Vnímáme to. Proto musíme co nejdříve začít pracovat s těmi nejmenšími. Okres Liberec nemá dorosteneckou soutěž. Kdo má ruce a nohy, hraje automaticky kraj. Děti na vesnicích ubývají, dorosty nejsou. S hráči je problém, všude jsou staří páni, kteří už fotbalově dožívají. Otázkou je, kolik chlapů se do toho vrátí po pandemii. A tady je náš další úkol.

Jaký?

Spočítáme kluby, které nastupují v okrese a promyslíme, jestli nebude potřeba soutěže zredukovat. Teď střílím od boku, ale třeba se budou muset spojit dva okresy, aby vznikla opravdu plnohodnotná soutěž. Samozřejmě záleží na vyjádření samotných klubů. Až se celá situace uklidní čeká nás sčítání škod. Ale děti jsou nejdůležitější, i když to ponese ovoce za deset nebo patnáct let.

Věříte, že se okresní soutěže do léta nějakým způsobem rozjedou?

Trochu se bojím, že letošní sezona je u konce. Možná vymyslíme nějaké turnaje, nebo přáteláky. U mládežníků si nedokáže představit, že by je vláda pustila po celé republice. To se týká nejvyšší soutěží. Myslím si, že budeme rádi za plnohodnotný trénink a budeme se soustředit na další ročník.

Krom okresního předsedy šéfujete Fotbalové akademii v Jablonci. Skloubíte obě funkce dohromady?

Časově to nebude problém. Naopak, jsou to fotbalové funkce, bude to v pohodě. Určitě to zvládnu.

Jak to aktuálně vůbec funguje v jablonecké akademii?

Trénovali jsme, jak se dalo. Od tvrdého lockdownu jsme v akademii přerušili činnost. Děti mají individuální programy, menší děti mají on-line tréninky. Venkovní aktivity jsme kvůli nařízením vlády museli přerušit. Do konce února jsme byli aktivní, celkově je to už strašně dlouhé.

Pokud se nemýlím, tak aktivně hrajete fotbal v krajském přeboru za Mšeno.

Přesně tak, jsem tam registrovaný. Za celý rok jsem stihl odehrát dvacet minut proti Višňové. Musel jsem na operaci kolena, to mě trochu zabrzdilo. Ve 40 letech není dlouhá pauza žádný med. Sám jsem na sebe zvědavý.

Vedení fotbalového svazu čekají změny. Do vedení se dere Karel Poborský, nebo Vladimír Šmicer. Jste pro takovou změnu?

Poté, co se stalo na podzim ve FAČRu, je logické, že změny budou. Samozřejmě vím, kdo všechno se dere nahoru. Možná ještě někdo vyleze. Tvrdím, že za fotbal jsou zodpovědní všichni – fotbalisté, funkcionáři, rozhodčí. Musí platit tři věci – poctivá práce, vzájemná komunikace a vzájemný respekt. Pokud se tohle všechno spojí, tak fotbal dostane zase takovou tvář, kterou by měl mít.