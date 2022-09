Krásné dny na sklonku léta nás vylákaly na výstavu lidového umění ve Vnorovech. V minulém týdnu v obřadní místnosti obecního úřadu proběhla nádherná výstava s názvem Řeč dřeva a šustí, proto jsme si ji nenechali ujít a s denním stacionářem jsme si na výstavu zajeli. Nádherné figurky paní Blaženy Žádníkové a dřevořezby pana Františka Kuryviála, obou vnorovských rodáků, nás zaujaly už u samého vstupu do síně. Výstava figurek z šustí byla pojatá formou rok na vsi, kde jsme mohli shlédnout figurky stylizované do jednotlivých lidových tradic, které probíhají během roku. Do nejmenšího detailu propracované postavičky i veškeré dřevěné doplňky, které pro paní Žádníkovou vyrábí pan Karel Ivan, spolu vytváří dokonalý celek.