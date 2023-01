Na Hané podepsal tříletý kontrakt. „Nabídka přišla nečekaně. Chtěl jsem zkusit něco nového, proto jsem se rozhodl pro změnu. Je to nový impulz, který snad trochu posune i mě,“ vysvětluje sedmadvacetiletý fotbalista pro Deník.

V Brně by mu původní kontrakt vypršel v létě, se sportovním manažerem Zbrojovky Tomášem Požárem jednal v prosinci. „Neměl jsem žádnou konkrétní nabídku, jen se mě ptal, zda bych pokračoval. Říkal jsem, že žádné nabídky nemám, takže nevidím důvod, proč ne. Pak jsem ji však dostal od Olomouce, nechal jsem si to projít přes svátky hlavou a rozhodl se pro změnu,“ líčí Přichystal.

Na podzim zasáhl jen do devíti utkání FORTUNA:LIGY a vstřelil jednu branku. Limitovalo ho zraněné tříslo. „Chtěl jsem odehrát lepší podzim, ale kvůli zranění to nebylo podle představ. To ovšem nebyl důvod k přestupu,“ ujišťuje rodák ze Žabčic na Brněnsku.

Zbrojovka po návratu do nejvyšší soutěže předvedla solidní podzim, i když nepovedený závěr ji srazil až na jedenácté místo tabulky. „Začali jsme dobře, byl jsem v klubu spokojený, ale přemýšlel jsem nad něčím novým a přes svátky jsem se rozhodl,“ opakuje.

Přestupem do Olomouce se rázem ocitl ve čtvrtém týmu tabulky. „Klub má určitě za cíl dostat se do pohárů, což mě taky motivovalo,“ povídá Přichystal, který v první lize odehrál 67 utkání a dal osm gólů.

V Sigmě potká bývalé brněnské spoluhráče, například Antonína Růska, Jana Sedláka nebo Lukáše Vraštila. „Znám v Olomouci docela dost kluků, což je pro mě dobré,“ podotýká.

Na nové adrese má rychlý křídelní hráč především zesílit ofenzivu. „Ještě přijde slovo na to, co ode mě trenéři očekávají, ale určitě abych zvedl konkurenci. V Sigmě rozhodně není malá, má dost dobrých hráčů, jenže kdo to nezkusí… Chci ještě něco dokázat,“ vyhlašuje Přichystal.

Brněnskému klubu zamával po deseti letech, takže ho k němu nadále pojí silné pouto. „Na Zbrojovku mi zůstanou jen dobré vzpomínky, napořád ji mám v srdci. Budu jí fandit a koukat na zápasy. Neodcházím nijak naštvaný nebo znechucený, jen chci zkusit něco nového,“ dodává fotbalista.