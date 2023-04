Sranda skončila, teď začíná válka. Trefně zhodnotil aktuální situaci fotbalistů Zbrojovky jejich trenér Richard Dostálek po domácí prohře 1:2 s Hradcem Králové. „Každý bod, který poslední čtyři kola vydolujeme, bude strašně důležitý,“ doplnil.

Zbrojovka Brno vs. Hradec Králové | Foto: Deník/Sabir Agalarov

Brněnský celek potřeboval sobotní duel zvládnout, aby měl o něco klidnější finiš FORTUNA:LIGY. Jenže prohrál potřetí v řadě a po 26. kole klesl na třináctou příčku. Stejně bodů už mají i Teplice, kterým patří barážová čtrnáctá pozice. „Je to složitá situace, ale furt máme nějaké body a je ještě dost zápasů. Jednak teď, než se to rozdělí, a pak ve skupině o udržení je dost bodů ve hře. Nevidím důvod panikařit, ale musíme sbírat body s těmi pod námi,“ nabádal brněnský záložník Šimon Falta.

Zbrojovka čeká na výhru od 18. února, kdy zdolala Baník Ostrava 2:1. Od té doby třikrát remizovala a třikrát prohrála. Proti Hradci Králové potvrdila, že je nejhorší tým na domácím hřišti, kde získala pouze dvanáct bodů.

Zbrojovka ztratila důležitý duel s Hradcem, rozhodla dalekonosná rána Ryneše

Přitom v posledních třech zápasech Dostálkova družina vedla, jenže Jablonec, Sparta i Hradec Králové duel otočili. Brňanům není vlastní bránit vedení. „Typologicky nemáme hráče, kteří by kopali balony na tribunu a kteří by jenom sváděli souboje. Vidíte, že většina hráčů chce hrát fotbal nebo se o to snaží. Momentálně jsme v situaci, že ani balony se k nám neodrážely, jak bychom potřebovali. Když jsme měli ve druhém poločase situace k ohrožení branky soupeře, tak jsme nastřelovali prvního hráče před sebou, pak se to odráželo znovu k soupeři. V tom to byl takový trochu zápas blbec,“ hlesl Dostálek.

Zbrojovka šla do vedení v devatenácté minutě, kdy se prosadil nigerijský záložník Wale Musa Alli, k němuž doputoval rohový kop Falty. „Nevím, jestli měl zavírat zadek Alli, ale v týdnu jsme se věnovali standardkám, chtěli jsme se z nich prosadit. To se nám podařilo, bohužel to nevedlo k bodům. Určitě na nich budeme pracovat dál, abychom se prosazovali víc, protože v téhle situaci to může pomoct,“ řekl Falta.

Jenže pět minut před přestávkou z nenápadné akce Daniel Vašulín lehce lízl balon před brněnským brankářem Martinem Berkovcem a hosté srovnali. „Vedení dostalo domácí na koně, kdyby šli do druhého poločasu za stavu 1:0, vypadalo by to jinak. Po vyrovnání přešla psychická výhoda na naši stranu, mohli jsme hrát kombinačně odzadu a zápas jsme zvládli dovést do vítězného konce,“ radoval se hradecký trenér Stanislav Hejkal, který v roli hlavního kouče zaskočil za Miroslava Koubka, jenž onemocněl covidem.

Rozhodnutí přišlo sedm minut po přestávce, když ze třiceti metrů napřáhl hradecký Matěj Ryneš a za jeho střelou pod břevno se Berkovec jen ohlédl. „Chválím toho hráče za odvahu, že najde vnitřní sílu a balon, který si chystá, tak si chystá na zakončení. To jsem u našich hráčů neviděl. Ale vzdálenost byla tak velká, že to nemělo skončit gólem,“ mrzelo Dostálka.

Jeho protějška autor vítězné trefy potěšil. „Matěj Ryneš dokáže vystřelit takzvaně zpod nohy. Má ránu jako z děla a říkali jsme mu, ať střílí, ale když teď napřahoval, přemýšlel jsem, zda to není zbytečně z dálky. Vyplatilo se,“ usmál se Hejkal. „Má velmi dobrou střelu a trenér Suchopárek v něm má potenciální naději na mistrovství Evropy,“ posouval hradecký kouč svého svěřence na letní Euro do 21 let.

Brno nedokázalo Hradec Králové porazit od roku 2014 už v pěti ligových zápasech. „Gól z velké dálky nás hodně srazil dolů a pak už jsem na hráčích úplně neviděl vnitřní sílu. Samozřejmě snaha byla, ale chyběla nám větší kvalita směrem do finální fáze. Některá řešení situací v šestnáctce nebo před šestnáctkou byla pravým opakem toho, co jsme potřebovali hrát,“ shrnul Dostálka.

Souček chce vletět už na Hradec a v boji o titul drží palce Spartě

Navíc po půlhodině opět ztratil defenzivního záložníka Filipa Součka, jenž dva měsíce léčil poraněný kotník. Zranění si patrně obnovil. „Podle toho, co mi říkal, když přicházel na střídačku, tak asi ano. Všechny nás to hrozně moc mrzí,“ hlesl kouč.

Mládežnický reprezentant tak nejspíš nebude k dispozici na další důležitý domácí duel, v němž Zbrojovka v neděli od čtyř hodin odpoledne přivítá poslední Pardubice. Mimo hru bude po čtvrté žluté kartě i další středový hráč Jiří Texl.

Zbrojovka Brno - FC Hradec Králové 1:2 (1:1)

Branky: 19. Alli - 40. Vašulín, 52. Ryneš. Rozhodčí: Všetečka - Pečenka, Kotalík - Kocourek (video). ŽK: Texl, Alli - Kubala, Klíma, Harazim, Dvořák. Diváci: 3155.

Brno: Berkovec - Hrabina, Šural, Tijani, Hlavica (78. Fousek) - Texl (78. Blecha), Souček (34. Hladík) - Alli, Falta, M. Ševčík - Řezníček. Trenér: Dostálek.

Hradec: Bajza - Klíma, Čech, Smrž - Harazim, Rada, Pudhorocký (83. Dvořák), Ryneš - Kubala (90.+1 Trusa) - Matěj Koubek (74. Leibl), Vašulín. Trenér: Hejkal.