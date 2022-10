Trojicí zářezů se navíc vyhoupl na čelo průběžné tabulky střelců. Stejně jako slávistický Stanislav Tecl se v aktuálním ročníku FORTUNA:LIGY prosadil už devětkrát. „Těší mě to, musím poděkovat klukům, kteří mi šance připravili. Od toho na hřišti jsem, zatím nám to funguje a doufám, že v tom budeme pokračovat,“ uvedl šťastný kanonýr.

Vítězství Zbrojovky nastartoval pět minut před přestávkou, kdy obranu Pardubic pokořil poprvé. „Začátek byl nervózní, to tyto zápasy přinášejí. Čekali jsme, že soupeř vytvoří tlak, ale celkem slušně jsme se z toho vymanili a dařilo se nám otáčet hru přes středové hráče. Přežili jsme kritický moment, když soupeř nastřelil konstrukci branky. Pak jsme začali hrát pozorněji a dostávali se do protiútoků. Jeden nám vyšel, nádherná přihrávka od Michala Ševčíka za obranu, kterou Kuba Řezníček proměnil,“ okomentoval první půli brněnský kouč Richard Dostálek.

FK Pardubice - Zbrojovka Brno 1:3 (0:1)

Branky: 80. Mareš - 40., 50. a 74. Řezníček. Rozhodčí: Szikszay - M. Vlček, Volf - Kocourek (video). ŽK: Černý, T. Vlček - Berkovec, Pachlopník. Diváci: 877.

Pardubice: Markovič - Kostka, T. Vlček, Chlumecký, Rosa (67. Mareš) - Janošek (77. Vacek), Icha - Zahradníček (54. Sychra), Hlavatý, Helešic - Černý (54. Lima). Trenér: Kováč.



Brno: Berkovec - Hrabina, Hlavica, Šural, Granečný - Texl, Souček (76. Pachlopník) - Hladík (85. Rogožan), Ševčík (90.+4 Nečas), Alli (85. Fousek) - Řezníček (90.+4 Blecha). Trenér: Dostálek.

Ve druhém poločase pak Řezníček zakončil další protiútok ranou z hranice pokutového území a ve čtyřiasedmdesáté minutě využil pobídku na malé vápno od Walle Musy Alliho. „Všechny góly padly, jak měly. Poslední už byla hezká akce, kdy mi to Alli připravil do prázdné branky. V týmu jsou šikovní fotbalisté, se kterými se mi hraje dobře. Dařilo se mi tu i před pěti lety, než jsem odešel do Plzně. Jsem v Brně spokojený, je to asi můj osudový klub. Každý hráč má nějaký celek, kde se mu daří. Tady všechno funguje, a to se na mě projevuje,“ vyzdvihl čtyřiatřicetiletý forvard.

S podporou, které se bývalý hráč Plzně, Mladé Boleslavy či belgického Lokerenu proti Pardubicím dočkal, byl spokojený i trenér Dostálek. „Je to rozený střelec. Všechny góly dal s hlavou nahoře a je potřeba jej pochválit. Měl neskutečný servis, což nám možná chybělo v předchozích zápasech. Že se mu tak daří, je skvělé pro něj i pro mužstvo. Jeho góly nám přinášejí body do tabulky,“ pochvaloval si.

Řezníček těží ze své poziční hry, když se často v rozhodující moment vynoří na správném místě. Občas svým pohybem však umí přidělat vrásky i vlastní lavičce. „Má takové situace, kdy je to pro trenéra někdy trochu k zbláznění, když nezavře prostor, jaký by měl, aby získal možný odražený balon. Kdyby u prvního gólu Michal prohrál souboj a balon se odrazil, sebere ho stoper a Řezňa bude až za jeho zády. Ta situaci vyšla v náš prospěch. Před druhým gólem se do pozice dostal v ideální čas ze druhé vlny, tyto situace se velmi těžko brání.“ poznamenal Dostálek.

Řezníčkovy střelecké hody provází tuhle sezonu jedna zvláštnost. Ani jednou se ještě neradoval před diváky na Srbské. Všechny branky naopak nasázel na trávnících soupeřů. „Přemýšlel jsem nad tím, je to zvláštní. Něco takového jsem ještě nezažil a netuším, proč to tak je. Zkrátka to nějak vyplynulo. Pokud budeme takhle pokračovat, je to super, góly jsou vždycky důležité a musíme to brát. Samozřejmě bych ale chtěl dát branku i doma a radovat se s našimi fanoušky. Není to jen o mně, doma musíme zabrat celkově a udělat divákům radost,“ vyhlásil útočník.

JAROSLAV GALBA