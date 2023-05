Jindy klidný generální manažer FC Trinity Zlín Zdeněk Grygera už to nevydržel. Po nedělním emotivním duelu nadstavbové části FORTUNA:LIGY v Teplicích, kde ševci po sporných momentech prohráli 1:2 a v boji o udržení v nejvyšší soutěži přišli o důležité body, zamířil ke kabině rozhodčích, žádal vysvětlení. Porušil tím ale předpisy a jeho chování zřejmě bude řešit disciplinární komise.

Hlavní rozhodčí zápasu Lukáš Nehasil to v zápise o utkání popsal takto: „Po potvrzení zápisu o utkání vedoucími obou týmů otevřel dveře do kabiny rozhodčích pan Zdeněk Grygera, generalní manažer FC TRINITY Zlín. Následně směrem k rozhodčím pronesl: To jste posrali, před tou brankou to žádná ruka nebyla, jdu na VAR. Dveře kabiny následně zavřel a odešel.“

Kolegové videorozhodčí později informovali hlavního sudího o incidentu u vozu VAR. „Bouchání do vozu VAR neznámou osobou se slovy: Nebuďte posraný a vylezte ven.“

Zda šlo o bývalého reprezentanta, ale není jasné.

„Moje chování bylo sice ovlivněno emocemi, ale za svým rozhodnutím si stojím,“ řekl Grygera. „Jsme přesvědčeni, že náš klub byl rozhodčími vážně poškozen. Proto klub podává oficiální stížnost na zápas komisi rozhodčích FAČR,“ dodal.

Zlíňané jsou po nedělní porážce v Teplicích hodně naštvaní. Spokojený s výroky hlavního arbitra Lukáše Nehasila i videorozhodčího (VAR) Tomáše Kocourka nebyl někdejší hráč Sparty, Ajaxu či Juventusu ani trenér Pavel Vrba.

Podle bývalého reprezentačního kouče sudí utkání druhého kola ligové nadstavbové skupiny o záchranu nezvládli a jeho týmu upřeli minimálně pokutový kop.

Vrba už nechce platit

Devětapadesátiletému trenérovi se nelíbilo, že většina sporných situací v utkání byla posouzena v neprospěch hostů. Zlín prohrával po dvou gólech Daniela Fily a trefě Dominika Simerského 1:2 a tlačil se za vyrovnáním, dvě branky Libora Kozáka ale v závěru byly odvolány po zásahu videorozhodčího.

Nejprve z důvodu ofsajdu a následně v 90. minutě po delší prodlevě VAR doporučil neuznat ani další gól kvůli Kozákově ruce.

Vrbovi se nezdál ani zákrok domácího obránce Štěpána Chaloupka ze 75. minuty ještě za stavu 1:1, teplický zadák evidentně zahrál míč ve vápně do rukou.

„Zajímavých situací tam bylo daleko víc. Já to ale nechci hodnotit. Pak si mě někam pozvou a zaplatím padesát tisíc. Jsem muž v letech, toto ale byla doopravdy sranda,“ uvedl po zápase Vrba. „K sudím se ale vyjadřovat nebudu. Nejsem odborníkem na pravidla fotbalu, ani jsem je nevytvářel. Posoudit to musí kompetentní lidé. My tomu moc nerozumíme,“ dodal ironicky.

I přes kontroverzní okamžiky na hřišti však není návštěva rozhodčích ze strany funkcionáře úplně běžná. Naposledy navštívil rozhodčí v šatně majitel Sparty Daniel Křetínský letos v dubu při domácím zápase s Brnem. V minulosti se stejného prohřešku dopustil i šéf Jablonce Miroslava Pelta.