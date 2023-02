Zase ten Řezníček. Střelcům vévodí o 3 góly, překonání bratra v brance neslavil

Čtrnáctým gólem v sezoně si brněnský fotbalista Jakub Řezníček vylepšil kariérní maximum, ovšem vyrovnávací trefu do sítě Bohemians 1905 neslavil. V brance domácích Pražanů totiž stál jeho bratr Martin Jedlička. „Kdyby někdo chtěl rejpat, je to můj brácha, máme stejnou mámu, kvůli tomu jsem neslavil. Bylo by to vůči němu špatné, je to mladý kluk, má všechno před sebou,“ vysvětlil forvard Zbrojovky po remíze 1:1.

Fotbalisté Zbrojovky (v červeném) remizovali na hřišti Bohemians 1:1. | Foto: Petr Nečas