Souboj o první místo jednoznačně ovládla Plzeň. Hlavně v prvním poločase Spartu výrazně přehrávala a po zásluze se dostala do vedení. V 19. minutě našel Jhon Mosquera v pokutovém území Jeana-Davida Beauguela, jenž sebevědomým kopem překonal Florina Nitu.

V Plzni bylo ještě veseleji o čtrnáct minut později. Pavel Bucha poslal Jhona Mosqueru do samostatného úniku a po kličce Nitovi zakončoval do prázdné branky. Sparta těsně před půli ze sporadické šance srovnala. Dávid Hancko vypálil ze střední vzdálenosti, míč se odrazil k Adamovi Hložkovi, který ještě posunul Dominikovi Mobergovi Karlssonovi, jenž snížil.

Ve druhém poločase stejně jako v tom prvním byla aktivnější Plzeň, na 3:1 zvyšoval Jan Sýkora, jenž si navedl míč na střed a přesnou ránou nedal Nitovi šanci. V 86. minutě zakončil brankový účet utkání po dorážce zcela osamocený Václav Drchal, na vyrovnání už to ale Spartě nestačilo.

Branky: 18. Beauguel, 32. Mosquera, 56. Sýkora - 41. Karlsson, 87. Drchal. Rozhodčí: Berka - Nádvorník, Kříž - Orel (video). ŽK: Mosquera, Janošek, Řezník, Hybš - Pavelka, Štetina. Diváci: 10.584.

Sestavy:

Plzeň: Staněk - Řezník, Kaša, Hejda, Havel - Bucha, Janošek (90.+3 Pernica) - Kopic (72. Šulc), Sýkora (72. Čermák), Mosquera (83. Hybš) - Beauguel (83. Chorý). Trenér: Bílek.

Sparta: Nita - Wiesner, Štetina, Panák (61. Karabec), Hancko - Karlsson (61. Haraslín), Pavelka, Souček, Sáček (77. Drchal), Pešek (85. Polidar) - Hložek. Trenér: Vrba.

Slavia - Slovácko 2:1

Sešívaní chtěli po nečekané remíze s Karvinou dohnat čelo tabulky, což se povedlo. Místo zraněného Koláře nastoupil v brance Aleš Mandous. Hned ve 4.minutě se Slavia dostala do vedení, střela Ubonga Ekpaie se dostala k zcela osamocenému Danielovi Samkovi, který míč z hranice pokutového území dorazil do prázdné brány a potvrdil výbornou formu.

Vedení červenobílí zvýšili v 68.minutě, Jan Bořil obešel ve vápně dva hráče a míč předložil do prázdné branky Stanislavovi Teclovi - 2:0. Za Slovácko snížil v poslední minutě Filip Vecheta, z následného tlaku se mu už však nepovedlo vyrovnat.

Branky: 4. Samek, 68. Tecl - 90. Vecheta. Rozhodčí: Orel - Hrabovský, Antoníček - Zelinka (video). ŽK: Petržela, Vecheta (oba Slovácko). Diváci: 11.252.

Sestavy:

Slavia: Mandous - Bah, Takács (89. Krmenčík), Holeš, Bořil - Samek (56. Traoré), Ševčík - Ekpai, Lingr (56. Stanciu), Masopust (64. Oscar) - Kuchta (56. Tecl). Trenér: Trpišovský.

Slovácko: Nguyen - Hofmann, Daníček, Kadlec - Reinberk (89. Šašinka), Mareček (46. Kalabiška), Kohút (61. Navrátil), Havlík - Petržela (66. Tomič), Jurečka (61. Vecheta), Sadílek. Trenér: Svědík.

Teplice - Ostrava 1:2

První poločas mnoho fotbalové krásy nenabídl, rozhodovalo se až v druhé půli. Jako první udeřily poměrně překvapivě Teplice. Jan Fortelný vysunul na levé straně Martina Chlumeckého, jenž přízemním centrem našel zcela volného Daniela Trubače, ten už neměl problém s tím překonat Jana Laštůvku.

Baník ale zachránila střídání. V 66.minutě vyhrál hlavičkový souboj Roman Potočný, posunul na střídajícího Ladislava Almásiho, který chladnokrevně zakončil. Relativně očekávané vítězství svěřenců Ondřeje Smetany zpečetil Ondřej Mazuch vlastní brankou po centru Jiřího Fleišmana. Baník se tak v neúplně tabulce posunul na druhé místo.

Branky: 62. Trubač - 66. Almási, 80. vlastní Mazuch. Rozhodčí: Černý - Paták, Váňa - Adam (video). ŽK: Krunert, Succar, Knapík - Lischka, Sor. Diváci: 2568.

Sestavy:

Teplice: Čtvrtečka - Vondrášek, Knapík, Mazuch, Chlumecký - Černý (78. Kodad), Jukl, Trubač, Krunert (86. Hasil), Fortelný (78. Moulis) - Ledecký (65. Succar). Trenér: R. Kučera.

Ostrava: Laštůvka - Ndefe (79. Granečný), Svozil, Lischka, Fleišman - De Azevedo (46. Sor), Kaloč (59. Budínský), Kuzmanovič, Tetour, Potočný (72. Juroška) - Klíma (59. Almási). Trenér: Galásek.

Pardubice - Liberec 2:2

Liberec se po úvodních šesti utkáních, ve kterých získal jen jeden bod a patřilo mu poslední místo, rozloučil s trenérem Pavlem Hoftychem, jehož nahradil Luboš Kozel. A premiéra to byla vskutku divoká, když Slovan vedl po prvním poločase 2:0 a výrazně se přiblížil vítězství. Nejprve se ve 23. minutě odrazil míč k Michalovi Faškovi, který vysunul do vyložené šance Imada Rondiče. Bosenský útočník se nemýlil a střelou na přední tyč překonal Markoviče.

O čtrnáct minut bylo pro Liberec ještě veseleji, Christian Frýdek křižnou přihrávkou poslal Karola Mészárose, jenž s přehledem prostřelil Markoviče. Poté ale přišel mocný tlak Pardubic. V 57. minutě rozehrály na krátko rohový kop, Cadu našel na přední tyči Lukáše Matějku, který míč procpal za Knoblocha.

O šestnáct minut později si pardubické duo spolupráci zopakovalo. Cadu se uvolnil na pravé straně, našel před bránou osamoceného Matějku, jenž překonal bezmocného Knoblocha a upravil na závěrečných 2:2.

Branky: 57. a 73. Matějka - 23. Rondič, 37. Mészáros. Rozhodčí: Zelinka - Caletka, Podaný - Kocourek (video). ŽK: Cadu, Jeřábek, Sláma, Tischler - Mészáros, Faško, Matoušek, Frýdek, Rondič. Diváci: 772.

Sestavy:

Pardubice: Markovič - Cadu, Čihák, Toml, Sláma - Solil (90.+1 Huf), Červ - Tischler, Beran (46. Jeřábek), Kostka (46. Matějka) - Chytil. Trenér: Novotný.

Liberec: Knobloch - Gebre Selassie, Chaluš, Plechatý, Mikula - Faško (77. Purzitidis), Tiéhi - Matoušek (69. Nečas), Frýdek (63. Tupta), Mészáros (69. Fukala) - Rondič (77. Hilál).Trenér: Kozel.

Zlín - Bohemians 1:3

Bohemians se povedlo navázat na domácí výhru proti Teplicím a potvrdili rostoucí formu. Už ve 14.minutě poslal Klokany do vedení Ibrahim Keita, která nechala zlínská obrana trestuhodně osamoceného před Matějem Rakovanem. Náskok Bohemians zvýšil na začátku Martin Dostál, jehož střelu z druhé vlny lacině pustil Rakovan za svá záda.

Naději Zlínu vykřesal David Takáč, který se trefil ve druhém utkání po sobě, v 79. minutě ale potvrdil výhru Matěj Koubek, jenž se prosadil technickou střelou na vzdálenější tyč.

Branky: 68. Tkáč - 14. Keita, 55. Dostál, 79. Koubek. Rozhodčí: Hocek - Kotík, Lakomý - Ondráš (video). ŽK: Hrubý, Fillo, Poznar, Procházka - Hronek, Fulnek, Květ. Diváci: 2473.

Sestavy:

Zlín: Rakovan - Fillo (86. Hrdlička), Cedidla, Simerský, Procházka - Dramé (77. Janetzký), Hlinka (59. Tkáč), Hrubý (86. Bobčík), Conde, Čanturišvili (77. Nečas) - Poznar. Trenér: Kalivoda.

Bohemians 1905: Le Giang - Köstl, Krch, Vondra - Dostál, Květ (84. Jindřišek), Hronek (84. Novák), Ljovin, Bartek (22. Fulnek) - Chramosta (68. Necid), Keita (68. Koubek). Trenér: Klusáček.





České Budějovice - Hradec Králové 0:1





Domácí si po velmi bojovném výkonu, po kterém padli na hřišti Spartě těsně 1:0, slibovali, že porazí Hradec. Tomu i odpovídal první poločas, kdy České Budějovice měly řadu vyložených šancí, ani jednu ale nedokázali zužitkovat.

Zákonitě tak musel přijít trest. V 53. minutě se na pravé straně uvolnil Adam Vlkanova, poslal míč do pokutového území na na Daniela Vašulína, který krásnou patičkou poslal hosty do vedení. Dynamo ani přes závěrečný tlak nedokázalo vyrovnat a Hradec si tak po vítězství nad Plzní připisuje další tři cenné body do tabulky.

Branka: 53. Vašulín. Rozhodčí: Ginzel - Mokrusch, Ratajová. ŽK: Talověrov - Mejdr. Diváci: 2842.

Sestavy:

Č. Budějovice: Vorel - Sladký (75. Tolno), Králik, Talověrov, Čolič - Čavoš (75. Vais), Hellebrand - Van Buren, Hora (80. Havel), Mihálik (57. Mršič) - Bassey (57. Škoda). Trenér: Horejš.

Hradec: Fendrich - Donát, Král, Leibl (44. Čech) - Mejdr, Kodeš, Rada, Novotný - Dvořák, Vlkanova (84. Prekop) - Vašulín (73. Kubala). Trenér: Koubek.

Mladá Boleslav - Olomouc 3:3

Po těsné prohře v Ostravě potřebovala před sezónou mocně posilující Boleslav bodově zabrat, začátek ale vyšel Sigmě na jedničku. Z prvních dvou akcí totiž po 23.minutách vedla 2:0.

Nejprve se prosadil Martin Hála, ke kterému se odrazil míč a po kličce Halouskovi už neměl problém zakončit do odkryté branky. Druhou branku přidal Antonín Růsek, když dorazil do prázdné branky střelu Ondřeje Zmrzlého, za Boleslav vykřesal jisrku naděje na konci poločasu Milan Škoda.

Olomouc pokračovala v mimořádné efektivitě. Třetí střelu na branku zužitkoval, ve třetí gól Hanáků David Vaněček. Boleslav ale zvládla utkání zremizovat, šest minut před koncem snížil Dominik Mašek, v 89.minutě vyrovnal krásnou střelou do šibenice Ondřej Karafiát.

Branky: 24. Škoda, 86. D. Mašek, 89. Karafiát - 10. Hála, 22. Růsek, 72. Vaněček. Rozhodčí: Machálek - Vlček, Pochylý - Berka (video). ŽK: Škoda, Douděra - Chvátal, González, Jemelka, Macík. Diváci: 2832.

Sestavy:

M. Boleslav: Halouska - Douděra, Suchý, Karafiát, Jurásek - Matějovský, Dancák (46. Ladra) - Skalák (72. L. Mašek), Hlavatý (72. D. Mašek), Ewerton (60. Fila) - Škoda. Trenér: Jarolím.

Olomouc: Macík - Chvátal, Poulolo, Jemelka, Zmrzlý (70. Matoušek) - Breite, González - Zifčák (65. Zahradníček), Daněk (56. Sedlák), Hála (70. Beneš) - Růsek (65. Vaněček). Trenér: Jílek.

Jablonec - Karviná 1:0

Pro Jablonec bylo utkání s Karvinou mimořádně důležité, svěřenci Petra Rady totiž z předchozích 6 zápasů získali pouhých pět bodů a krčili se u dna ligové tabulky.

Utkání bylo od začátku nervózní a plné osobních soubojů, ve 20.minutě se sice prosadil hostující Marco Túlio, jeho branka ale po prozkoumání VARu nebyla uznána kvůli ofsajdu.

Jedinou branku utkání tak v nastavení prvního poločasu vsítili Tomáš Malínský, když pohotově tečoval střelu Dominika Pleštila. Jablonec si tak připsal velmi cenné tři body a odlepil se z dolního patra tabulky.

Branka: 45.+3 Malínský. Rozhodčí: Batík - Kubr, Dohnálek - Hocek (video). ŽK: Holík, Martinec - Papadopulos, Stropek, Buchta, Túlio, Qose, Bartošák. Diváci: 2468.

Sestavy:

Jablonec: Hanuš - Holík, Kubista, Zelený, Krob - Považanec - Pleštil (78. Vaníček), Houska, Kratochvíl (84. Surzyn), Malínský (78. Martinec) - Doležal (60. Nešpor). Trenér: Rada.

Karviná: Bolek - Santos, Buchta (90.+2 Šindelář), Dramé (77. Svoboda), Křapka - Stropek (77. Zych) - Bartošák, Qose, Túlio, Šehič (67. Bartl) - Papadopulos. Trenér: Baránek.