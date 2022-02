Těžko říct, byla za tím spousta tréninků a určitě i špetka štěstí.

V roce 2006 jste spolu s Michalem Trávníkem přestupovali ze Šardic do Slovácka. Věřil jste tomu, že za pár let budete oba nastupovat v první lize?

Spíš si pamatuju na Milana Heču z Krumvíře, přestupoval se mnou do stejného ročníku dorostu. Spolu jsme pak nastupovali jak za juniorku, tak i muže. Každý mladý kluk sní o tom, zahrát si první ligu. Nám se to splnilo.

Nesmíme usnout, hlavně už žádné odchody, míní kouč ambiciózního Hodonína

Ve Slovácku jste odehrál šestadevadesát prvoligových utkání a vstřelil šest branek. Bylo to vaše nejúspěšnější angažmá v kariéře?

Bylo určitě nejdelší, strávil jsem ve Slovácku od dorosteneckého věku krásných deset let. Ale nedokážu říct, jestli bylo nejúspěšnější. Protože vstřelených gólů mohlo být určitě víc, kdybych nebyl takový palič. (směje se)

Po konci ve Slovácku jste zkusil dvě zahraniční angažmá v bulharském klubu Černo More Varna a finském Mariehamn. Jak na ně vzpomínáte?

Vzpomínám na ně jen v dobrém. Poznal jsem jiné prostředí a zkusil něco nového. Zejména mentalita hráčů byla úplně jiná než u nás. V Bulharsku jsem bohužel dostal ledvinovou koliku a musel na operaci. Ve Finsku mě po celou dobu zase limitovalo zranění. Proto jsem v zahraničí odehrál pouze čtrnáct soutěžních utkání.

Filip Hlúpik

narozen: 30. dubna 1991 (Uherské Hradiště)

pozice: záložník

klub: SC Ladendorf (AUT)

předchozí kluby: TJ Sokol Petrov, FK Šardice, 1.FC Slovácko, Černo More Varna (BGR), IFK Mariehamn (FIN), 1. FK Příbram, Fotbal Třinec, USC Mank (AUT) prvoligová bilance: 114 zápasů/9 gólů

Po návratu domů jste pomohl Příbrami k postupu do první ligy, kterou jste další sezonu ve středočeském klubu hrál. Věřil jste, že si nejvyšší soutěž ještě zahrajete?

Když jsem přicházel do Příbrami, sezona byla v polovině. Prioritou klubu bylo postoupit zpátky do nejvyšší soutěže, takže v postup do ligy jsem věřil. Jsem rád, že se to povedlo a malým dílkem jsem k tomu přispěl.

Po dvou letech v Příbrami jste putoval do druholigového Třince za koučem Svatoplukem Habancem, který vás vedl ve Slovácku. Za jednu sezonu jste vstřelil pět branek k tomu přidal čtyři asistence, jednalo se o vaši statisticky nejúspěšnější sezonu. Přesto jste v klubu po roce skončil. Proč?

Ano, začátek byl povedený. Potom se přestalo výsledkově dařit a trenér Habanec odešel. Vedení klubu angažovalo trenéra Františka Straku, s nímž jsem si moc nesedl. Následovalo vypršení smlouvy, které celou situaci vyřešilo.

Šmahaj ve Bzenci končí. Přicházíme o lídra, smutní spoluhráči

Od loňského roku působíte v nižších soutěžích v Rakousku. Znamená to pomyslný konec profesionální kariéry?

Není to pomyslný konec kariéry, je to realita. Rozhodl jsem se, že do profesionálního fotbalu se už nevrátím. Kromě hraní nižší soutěže za rakouský Ladendorf pracuji ve firmě mého otce, kde děláme výkopové práce.

Můžou se fanoušci na Hodonínsku těšit, že vás někdy uvidí hrát regionální soutěž? Třeba za rodný Petrov?

I to se může stát. (směje se)