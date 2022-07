Respekt, pokoru. Rok jsem ji nehrál, samozřejmě jsem ji sledoval, ale myslím, že všechno je o přístupu a o natěšenosti. Strašně moc se těším. Kola máme těžká, ale všechno se dá zvládnout. Budeme bojovat, makat a snad se z toho nějaké body vyklubou hned na začátku.

Říkal jste po postupu, že nemusíte nikomu nic dokazovat. Máte osobní ambice?

Asi ne. Možná jedu poslední rok, uvidí se, takže chci pomoct Brnu, jako jsem chtěl minulý rok. Teď by bylo hezké, abychom hráli někde v klidu a nenervovali se o záchranu. Chci pomoct týmu, abychom hráli v klidnějších vodách a sezonu si užili.

Zdraví vám drží, přesto počítáte, že to bude váš poslední rok?

Zdravý jsem, přípravu jsem odtrénoval celou, ale třeba už mě nikdo nebude chtít. Mám smlouvu na rok, nevím, co bude, to bych asi předbíhal. Ale bude mi pětatřicet, samozřejmě bych tu rád hrál, mám to tady rád. Musíme se pobavit, momentálně mám smlouvu na rok a může se stát cokoli, je to ještě daleko.

Máte větší motivaci se ukázat?

Tak mě všichni znají, mám přes tři startů v lize. (smích) Šel jsem do Brna s tím, abych mu pomohl dostat se do ligy. Zápasy jsou jiné, víc sledované, můžete na ně koukat v televizi. Furt se mě všichni ptali, kde druhou ligu dávají, říkal jsem, že nikde. Už se nemusejí sousedi koukat u sázkovek na nějakou malou obrazovku a hezky si to pustí v televizi. Je to první liga a každý musí pochopit, že jde o nejvyšší úroveň.

Ze druhé ligy se vracíte do první, změní se něco ve vašem herním stylu, budou souboje víc bolet?

Zažil jsem obě soutěže a na hrotu je to podobné. Jdete do vápna dávat góly, není to o tom, že by styl útočníka v první a druhé lize byl jiný. Myslím, že budu hrát stejně a doufám, že nějaké góly dám, pomůžu tím týmu.

Co říkáte na posily, naservírují vám balon, jak potřebujete?

Doufám, že jo, proto tady jsou. Samozřejmě musíme si na sebe zvyknout, týden od týdne je to lepší. Někteří jsou tady od začátku přípravy, někteří přišli déle. Bavíme se, co od nich potřebuji, co oni potřebují ode mě. Ukáže až liga a doufám, že to dopadne dobře.

Bavíte se i s Walem Musou Allim?

Kluci, kteří umí perfektně anglicky nebo spíš německy, se s ním baví a taky mi to přeloží, řeknou mu, co od něj potřebuji. Je chápavý, snaživý, doufám, že to bude plnit.

Může mít přínos jeho dynamika?

Je jiný typ než všichni ostatní, rychlý a technický, samozřejmě by to mohlo na obrany platit. Ještě abychom si na sebe nějak zvykli, aby věděl, kam centrovat, ale je to šikovný hráč a určitě nám pomůže.

Změny v týmu byly šité pro vás, lichotí vám to?

Samozřejmě lichotí, ale odvedl jsem tady nějakou práci za ty roky a myslím, že pokaždé se mi tady vedlo, takže mě tu asi mají rádi. Taky to tady mám rád a asi to tak prostě vyplynulo.

V přípravě vám to střelecky drhlo, přetrvalo přesto naladění z úspěšného jara?

Asi jo. Nedělal bych z toho vědu, zápasy se hrají pod obrovskou únavou, i den před utkáním máte dva těžké tréninky. Třeba já na tom byl špatně, necítil jsem se vůbec dobře. (úsměv) Furt jsem byl unavený, ale jak jsme zvolnili, začínám se zase cítit líp, nebolí mě nohy a už se na ligu strašně těším. Je jiné hrát přátelské zápasy v únavě, nebo odpočatý o ligové body. Přijde hodně lidí a bude to ve všem jiné.

V lize tedy budete šance proměňovat?

Doufám, že jo, moc gólů v přípravě jsem nikdy nedával. Soustředím se na zápasy o body, ale je to o celém týmu. Doufám, že když se dostaneme do šancí, nějaké proměníme a bude nám to šlapat. Neuměli jsme dávat góly, prostě to tak vyšlo a musíme to napravit, zlepšit se a ukázat to hned v sobotu.

Co čekáte od duelu se Slováckem?

Je to silný soupeř, ale vždycky se dá hrát s každým, zažil jsem to ve víc zápasech i sezonách. Všechno je o přístupu, nic nevypustit, pak můžete hrát s kýmkoli. Samozřejmě zápas bude těžký, první kola jsou vždy, ale nic není nemožné.

Máte obavy, že může hráče svazovat nervozita?

Doufám, že ne. Všem do hlav nevidím, u někoho je možné, že se s tím třeba pere víc, někdo míň, asi se musíte zeptat každého zvlášť. I kdyby nervozita byla, ze zkušenosti znám, že vlezete na hřiště a už nic nevnímáte. Doufám, že vše proběhne dobře a něco urveme.

Měli jste čas na stmelení kolektivu?

Samozřejmě jsme si udělali zápisné, přivítali jsme nové kluky, to k tomu patří. Byli jsme i na soustředění všichni pohromadě, taky jsem zašli k jezeru a všichni jsme zvládli, co jsme měli.

Máte nachystaný proslov kapitána před prvním zápasem?

Mluvil jsem před každým zápasem, chodím do kolečka, ale každý se chystá sám a každý ví, o co jde. Není potřeba dělat nějaké změny, speciálně si volat tým a mluvit. Každý ví, o co hrajeme, a musí k tomu přistoupit zodpovědně.