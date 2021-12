„Slovácku fandím, jsem patriot, ale za poslední roky jsem tam byl na fotbale jenom párkrát. Zajdu tam opravdu jenom výjimečně, proto nechápu, že bych kvůli němu měl někomu volat, lobovat za něj. Pro mě je to hloupost, další vykonstruovaný nesmysl serveru Seznam Zprávy, který je horší než všechny bulvární plátky,“ uvedl na dotaz Deníku.

Právě podle tohoto serveru Mynářovo jméno figuruje v policejním spisu ke kauze bývalého místopředsedy Fotbalové asociace ČR (FAČR) Romana Berbra, který spolu s dvěma desítkami lidí čelí stíhání kvůli údajné korupci a ovlivňování výsledků druhé a třetí ligy.

„Nevěřím tomu, že tito lidé mají v demokratickém právním státě přístup do policejního spisu, jak uvádějí, ale pokud tomu tak opravdu je, tak je to pro mě velké překvapení a musel bych se ptát, jak je to možné a jestli nežijeme v nějaké Banánové republice,“ říká.

Mynář měl řešit s Berbrem "pomoc". Slovácko vzkazuje: Je to absurdní

Podle serveru Mynář psal Berbrovi sms zprávy ohledně uvedené pomoci v roce 2018 a detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu objevili tuto korespondenci při analýze dat z Berbrových mobilních telefonů.

V sezonách 2017/2018 a 2018/2019, ze kterých zaznamenaná komunikace pochází, bojoval tým z jihu Moravy o záchranu v prvoligové soutěži.

„Pan Berbr byl ve vazbě, nějakou dobu je vyšetřován. Kdyby tomu tak opravdu bylo, asi by se mně ozvala policie s podáním vysvětlení a poskytnutí informací. Ale nic z toho se nestalo, takže to beru jenom jako nesmysl, dezinformační hru jednoho média,“ dodal Mynář.

VAR vstupuje do utkání až moc, vadí Nguyenovi. Chyby rozhodčích u videa nechápe

Kauzu údajného ovlivňování utkání prostřednictvím rozhodčích rozpoutal loni v polovině října policejní zásah na několika místech včetně pražského sídla FAČR. Nejvýše postaveným v aféře je právě Berbr, který už nefiguruje v žádné z fotbalových funkcí.

V polovině ledna byl stejně jako někdejší sportovní ředitel Vyšehradu Roman Rogoz propuštěn z vazby. Ve vazební cele předtím skončili proto, aby nemohli ovlivňovat svědky.

Berbr čelí také podezření ze zpronevěry. Podle dřívějších informací vyšetřovatelů NCOZ s dalšími lidmi zpronevěřili 850.000 korun z Plzeňského krajského fotbalového svazu.