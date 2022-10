Má pravdu v tom, že by tak lichotivá bilance jihomoravského týmu sotva vydržela až do konce sezony. „Teď máme před sebou další zápasy a v těch se ukáže, jak na tom jsme. Doufám, že je zvládneme,“ podotkl Souček.

Hned v sobotu se ukáže, zda první venkovní porážka zanechala na týmu stopy. Vždyť do Brna přijede pražská Sparta, utkání podzimu začíná ve čtyři hodiny odpoledne. Zbrojovka do něj jde ze šesté pozice, letenský klub je třetí a má pouze o tři body víc. Navíc Brňanům ještě stále chybí dohrávka s Plzní.

Hrdina souboje o šest bodů. Michalec odmítl Blansko, zachraňuje Slatinu

Jisté je, že proti Spartě Souček nenastoupí, protože z pražského klubu ve Zbrojovce hostuje. Poprvé od svého příchodu bude chybět, takže se vedle jeho tradičního parťáka Jiřího Texla postaví někdo jiný. V Jablonci se jim ovšem nedařilo plnit jejich úkoly tak jako dosud. „Nechtěli jsme domácí pouštět do brejků, ale první gól právě po brejku padl. U šestnáctky soupeře jsme nedohráli situaci, pak jsme byli mimo prostor, kde bychom měli být. Útoky na nás musí narážet, musíme je přerušovat, a když jsme v jiném prostoru, je z toho pak tohle,“ povídal Souček.

Jenže hra Zbrojovky postrádala na severu Čech víc aspektů, které jsou potřeba k úspěchu, což si uvědomoval brněnský kouč Richard Dostálek. A hladová Sparty je může také využít. „Nebyl to nejhorší zápas, který jsme letos sehráli. Hráčům budu samozřejmě vytýkat, jak jsme se chovali v pokutovém území při bránění situací, ale proti soupeři, který hraje v laufu, jsme si vytvořili dost zajímavých situací i tlak do pokutového území. Jenže tam se rozhoduje, tam se hraje o body, tam se vydělávají prachy a tam se nám nedařilo,“ sdělil Dostálek.

Jedinou trefu si připsal Jakub Řezníček, ovšem brněnský kapitán mohl přidat minimálně ještě jeden gól, stejně tak ve velké příležitosti selhal Souček. „Ta moje šance, to by měl být gól a není moc omluva pro to, že jsem ho nedal,“ kál se záložník.

TAKTIKA NA MÍRU

Brněnští trenéři věděli, jaký soupeř je v Jablonci čeká, takže přišli s taktikou, která využije slabiny severočeského celku. Jenže fotbalisté Zbrojovky plány nepřenesli na hřiště podle představ. „Chtěli jsme vycházet z určitého postavení, kdy bychom nechávali soupeře na naší polovině, abychom měli volno na soupeřově půlce. Bohužel jsme nedokázali využít situace, kvůli kterým jsme tam hráče takto stavěli. Co se týče založení útoku a přechodové fáze, to bylo dobré, slušně jsme kontrolovali míč a dokázali jsme se dostat přes první soupeřovu formaci. To, že jsme nedokázali vstřelit v prvním poločase branku, byl možná jeden z důvodů, proč jsme neuspěli,“ uvažoval Dostálek.

Jako zlomová se ukázala nekoncentrovanost krátce poté, co Řezníček srovnal na 1:1. Za dvě minuty totiž vrátil domácím vedení Vladimir Jovovič. „Nemůžeme po vyrovnání hned inkasovat gól. Potom jsme bohužel šli hlavami trochu dolů a nakonec to asi celý zápas rozhodlo,“ posteskl si dvaadvacetiletý Souček. „Bohužel to dopadlo jinak, než jsme si přáli. Jsem zklamaný,“ doplnil.

Po výhře měl smíšené pocity. Ale fanoušci se ke mně zachovali hezky, těší Málka

Brněnského kouče mrzelo, že jeho svěřenci obdrželi branky ze situací, na něž upozorňoval. Defenziva neoplývala jistotou, projevila se také nerozehranost Jana Štěrby, který odehrál první utkání v sezoně. Zaskočil za nemocného Lukáše Endla, jenž až do neděle nescházel v nejvyšší soutěži ani minutu. „Neměli jsme ho, měl zdravotní problémy, takže jsme hráli bez něj. Příště nám pomůže. Hrál za béčko, protože jsme chtěli, aby měl zápasovou zátěž, ale není to v takovém tempu a v takové náročnosti. Proto jsme ho nebrali sem a chtěli jsme, aby byl nachystaný na další týden,“ vysvětlil trenér Dostálek.