V úvodním jarním zápase v Mladé Boleslavi ovšem naskočil od první minuty na levém kraji obrany a při bezbrankové remíze vydržel na hřišti do závěrečného hvizdu. „Čekal jsem, že toho na podzim odehraju víc, ale respektuji rozhodnutí trenéra. Teď jsem rád, že jsem se do základu dostal. Doufám, že se tam udržím co nejdelší dobu,“ přál si dvaatřicetiletý zadák.

O místo v zahajovací jedenáctce si řekl povedenými výkony v přípravě. „Vyšla mi, ale na druhou stranu mistrovské zápasy jsou něco úplně jiného. Docela jsem se obával, jak na tom budu fyzicky, přece jen jsem dlouho nehrál mistrovské utkání. Naštěstí jsem vydržel celé,“ oddechl si Divíšek.

Největšího konkurenta pro něj představuje Denis Granečný, který na jeho místě nastupoval většinu podzimu. „Denis je mladý kluk a myslím, že nám ještě má co ukázat,“ pronesl pražský rodák.

Jak hodnotí své první jarní vystoupení? „Myslím, že jsem neodehrál špatné utkání, ale ani nejlepší. Mohlo to být lepší,“ uznal.

Remíza z jarní premiéry brněnské hráče potěšila, i když šance měli dokonce na výhru. „Určitě to mohlo být lepší, mohli jsme odvézt tři body, ale mohli jsme taky všechny ztratit. Remíza nakonec byla spravedlivá,“ řekl.

Fotbalisté Zbrojovky dělbou bodů ukončili sérii tří porážek ze závěru podzimu. „Kdybychom prohráli, sebevědomí by nebylo takové, jaké má být. Bod nás může zvednout a nakopnout k lepším výkonům,“ doufal zadák, jenž v létě přestoupil ze Slovácka.

Defenzivu Zbrojovky mladoboleslavští fotbalisté nepřekonali, což týmu dodalo sebevědomí před nedělní partií, v níž od tří hodin odpoledne přivítá mistrovskou Plzeň. „Boleslav nás směrem dozadu moc neprověřila, v neděli to bude trochu něco jiného,“ uvědomil si Divíšek.

Na podzim svěřenci kouče Richarda Dostálka prohráli v Plzni 0:4. „Bude to těžké utkání, o tom není pochyb. Na druhou stranu liga je neskutečně vyrovnaná, každý zápas je těžký a také jiný, stát se může cokoli,“ podotkl.

Viktoria navíc míří do Brna po porážce 1:2 s Hradcem Králové. „Hosté budou napružení a myslím, že budou pod větším tlakem než my. Pro nás to může být jedině výhoda a jdeme do zápasu s tím, že nemáme co ztratit,“ prohlásil někdejší mládežnický reprezentant.

Vedle nejvyšší soutěže Zbrojovka pokračuje také v poháru, ve čtvrtfinále MOL Cupu se představí na hřišti Českých Budějovic. „Pohár je taková specifická soutěž, je to nejlehčí cesta, jak se dostat do Evropy, což jsme si potvrdili v minulém ročníku ve Slovácku. Zase jedeme ven, což je prostě o náhodě, ale máme hratelného soupeře a je velká možnost dostat se daleko,“ dodal Divíšek.