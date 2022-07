Favorit zvítězil na Hané zaslouženě, proti přednímu týmu MSFL ale nic mimořádné neukázal. „Samozřejmě rozdíl dvou soutěží by měl být vidět. Brno bylo herně lepší, na trávníku dominovalo. Pro nás to byl dneska takový kondiční trénink,“ uvedl kroměřížský trenér Bronislav Červenka.

Přípravný fotbal -

SK HANÁCKÁ SLAVIA KROMĚŘÍŽ – FC ZBROJOVKA BRNO 0:1 (0:0)

Branka: 51. Adam Fousek. Rozhodčí: Batík – Pochylý, Dohnálek. Diváci: 400.

Kroměříž: Dostál (46. Lebánek) – Vyhlíd (89. Dobrý), Zavadil (89. Švajda), Tiahlo, Jeleček (89. Heinz) – Mlčoch (61. Opatřil), Matoušek (46. J. Novotný), M. Novotný (72. Dočkal), Jambor (61. Kovář), Plecitý (72. Vytiska) – Votava (61. Surynek). Trenér: Červenka.

Brno: Berkovec (46. Hrubý) - Matejov (61. Hrabina), Endl, Šural, Divíšek (46. Granečný) - Texl (61. David Jambor) - Přichystal (61. Nečas), Blecha (46. Fousek), Ševčík, Falta (46. Musa Alli) - Řezníček (46. Hladík).Trenér: Dostálek.

Proti Zbrojovce postrádal Housera, Machálka, Cupáka a syna Patrika. Zbrojovka dorazila na stadion Jožky Silného s téměř všemi oporami. Zpátky v sestavě byli Řezníček s Přichystalem, naopak pro menší zdravotní problémy hostům scházeli zadáci Hlavica a Štěrba.

Zbrojovka i bez nich od začátku střetnutí držela, neustále dobývala organizovanou defenzivu protivníka. Snažila se prosadit centry ze stran i kombinací, brankáře Dostála ale v prvním poločase pořádně neprověřila.

Nejblíže k vedoucí brance byl v prvním dějství Divíšek. Bývalý bek Slovácka z dorážky přestřelil bránu. Berkovec se na druhé straně víceméně nudil.

„Bylo vidět, že Brno je v úplně jiné fázi přípravy než my. Kluci to měli obrovsky těžké. I když jsme soupeře nepouštěli do nějakých šancí, vytvořil si velkou herní převahu. My jsme pořád jenom běhali bez míče, který jsme jednoduše ztráceli. Tím jsme pomáhali Brnu být neustále na balonu,“ míní Červenka.

Akce Hanáků naopak končily daleko před hostujícím gólmanem. „Když už jsme se dostali do nějaké brejkové situace, šli třeba tři na dva nebo čtyři na tři, tak jsme to nedokázali dohrát. Vpředu nám chyběla kvalita i přesnost, což nás celý poločas brzdilo,“ prohlásil Červenka.

Brnu k výhře pomohly až poločasové změny v sestavě. Náhradníci páteční duel rozhodli. Centr Musy Alliho hlavou uklidil do sítě nepokrytý Fousek.

Favorit mohl své hubené vedení pojistit, ale Nečas ani Musa Alli střídajícího brankáře Lebánka nepřekonali.

Vytiska v přípravě pálí. Hanákům pomohl skolit parťáky ze Slovácka: Trošku haluz

Na druhé straně brankáři Hrubému, který si odbyl premiéru v brněnském dresu, pomohlo při parádní dalekonosné ráně Jakuba Novotného břevno.

„Asi od šedesáté minuty jsme malinko vyrovnali hru a měli nějaké zajímavé momenty. Dokázali jsme slušně zakombinovat, trefili jsme tyčku, ale Brno mělo neustále navrch a vyhrálo zaslouženě,“ uznal Červenka.

Jeho svěřenci si neodpočinou ani v neděli, kdy od jedenácti hodin ve Slezsku vyzvou druholigovou Opavu.