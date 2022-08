S Jílkem jsme si nesedli, prozradil Texl. Co říká na nového konkurenta v záloze?

Po Slovácku vyzvou fotbalisté brněnské Zbrojovky dalšího moravského soupeře. V sobotu od čtyř hodin odpoledne se představí na Andrově stadioně v Olomouci proti tamní Sigmě. Duel na Hané bude speciální pro brněnského záložníka Jiřího Texla, který v Olomouci fotbalově vyrostl. „V kabině je víc hráčů, kteří prošli Sigmou, takže odměnu jistě vypíšeme. Chci vyhrát, ale určitě to pro mě není zápas sezony, už je to nějaký pátek, co jsem z Olomouce odešel,“ říká devětadvacetiletý Texl.

Brněnský záložník Jiří Texl (u míče) má za sebou olomouckou minulost. | Foto: Deník/ Redakce