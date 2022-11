Naskočil do všech patnácti podzimních duelů FORTUNA:LIGY, pouze dvakrát chyběl v základní sestavě. „Poprvé v životě ve mně trenéři vidí mou pozici. Za deset let v Sigmě jsem ji nehrál, buď jsem nastupoval někde vepředu, nebo jsem hrál krajního beka,“ líčí Texl.

Nejčastěji je uprostřed hřiště po boku Filipa Součka. „Nejsem typický defenzivní záložník co do bránění, ale rozehrávka a tyhle věci mi sedí. Jsem šťastný, že hraji tu pozici,“ usmívá se fotbalista z Vladislavi na Třebíčsku.

V neděli od tří hodin odpoledne se s brněnskými spoluhráči postaví na domácím hřišti olomoucké Sigmě, které patřil od roku 2010 až do loňského léta. „Jsou tam asi jen dva nebo tři kluci, se kterými jsem hrál, necítím žádnou rivalitu. Ale nějakou odměnu za vítězství hodíme do placu, je nás hodně. V Brně má olomoucký fotbal velkou stopu,“ povídá.

Hanáci mají Zbrojovce co vracet, na začátku srpna jí doma podlehli 0:2. „Ještě jsme nebyli otrkaní a nevěděli, co od toho očekávat. Teď jsme daleko víc přesvědčení o naší hře, ale každý zápas je úplně jiný. Olomouc sice vyhrála 3:0 s Jabloncem a bude asi v euforii, jenže minule taky vyhrála na Baníku a s námi pak prohrála. Doufám, že to bude mít zase stejně a ještě ji pěkně sekneme,“ přeje si Texl.

Přestože nepatří mezi typické fotbalové bijce, před týdnem končil se zakrvácenou tváří utkání v Českých Budějovicích, kde Zbrojovka padla 2:3. „Padal vysoký balon a když jsem se podíval, zrovna mi zasvítil reflektor do očí a hlavičkoval jsem přímo nosem. Bylo to od balonu, nikdo mě neudeřil. Mám už od školy, že jakmile mi něco trochu cvrnkne do nosu, začne mi téct krev. Schovával jsem ji, aby mě rozhodčí neposlal za čáru, než bych ji zastavil, byl by pomalu konec, stalo se to asi v pětaosmdesáté minutě. Až pak jsem viděl, že jsem měl krev všude. Vypadalo to hůř, než ve skutečnosti,“ vysvětluje záložník.