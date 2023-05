Blamáž, katastrofa, ostuda… Jakékoli slovo lze dosadit k označení výkonu, který předvedli fotbalisté Zbrojovky v úvodním utkání nadstavbové skupiny o záchranu ve FORTUNA:LIZE. Na trávníku ostravského Baníku prohráli jednoznačně 0:4 a na třinácté Teplice ztrácejí už čtyři body.

Fotbalisté Baníku Ostrava (v bílém) v utkání 1. kola nadstavbové skupiny o záchranu proti Zbrojovce Brno. | Foto: Deník/Petr Kotala

Tudy cesta k záchraně nejvyšší soutěže rozhodně nepovede. „Naším úkolem je zůstat v nejvyšší soutěži, tady jsme tak nepůsobili, i vzhledem k problémům obsadit správně jednotlivé pozice. Je samozřejmě nepříjemné dostat trojku za poločas a pak ještě čtvrtý gól, výkon byl na hranici katastrofy,“ hledal vhodná slova brněnský trenér Martin Hašek.

Baník z pěti střel na bránu čtyřikrát skóroval, zatímco Zbrojovka nevyslala jediný pokus mezi tyče. „Už nějaký zápas to tak je, že druhý gólman nemá nic. Teď jsem teda ani já neměl nic. Je to škoda, jedeme tam uhrát nějaký výsledek a dopadne to takhle blamáží. Člověk si připadá jako trouba, nic nechytne a dostane čtyři kusy,“ kroutil hlavou brněnský brankář Martin Berkovec.

Baník udělal krok ke klidu a jistotě! V Ostravě odzbrojil bezzubou Zbrojovku

Nutno podotknout, že ani s jednou ostravskou trefou moc udělat nemohl. Tři branky obdržela Zbrojovka už v prvním poločase, když se prosadili po centrech Cadu, Muhamed Tijani a po rychlém kontru Srdjan Plavšič. „Takhle jsem nadával naposledy v Karviné, když jsme prohrávali s Bohemkou doma 0:3, to bylo stejné,“ zlobil se Berkovec. „Říkali jsme si, že je nesmíme pouštět do náběhů, tak jsme je pustili do náběhů. Že je nesmíme nechat centrovat, tak jsme je nechali centrovat. A že je nesmíme nechat ve vápně, tak jsou sami ve vápně. Když si to takhle sečtete, je to docela logické,“ komentoval výsledek Berkovec.

Čtvrtý zásah přidal v 62. minutě obránce Jan Juroška, když si od pravé lajny navedl míč k šestnáctce a pak levačkou zacílil přesně na horní roh branky. „Už jsem Berkovcovi jeden takový v přípravě dal,“ culil se Juroška. „Hned, jak mi to Plavša přihrál, věděl jsem, že si to posunu a budu se snažit to poslat na zadní. Kluci mě samozřejmě hecují, že je to náhoda. Úplně si to nemyslím, ale vyšlo to. Jsem rád. Šlo to pěkně do růžku,“ pochvaloval si Juroška, který si připsal v utkání ještě dvě gólové nahrávky.

Za jeho výstavní ranou se brněnský gólman jen ohlédl. „Teď dostávám skoro pořád góly týdne nebo roku. Navedl si míč, zapadlo to přesně do vinglu. Byl úplně sám, i tam je rozdíl, my čas na střelu nemáme, proto nemáme šance a góly,“ pronesl.

Zbrojovka obdržela tři branky za poločas už před dvěma týdny v Liberci. Kouč v Ostravě reagoval tak, že ze hřiště odešel Wale Musa Alli a o přestávce udělal další tři změny. K obratu nevedly. „Potřebujeme se dobře nachystat, správně bránit, správně namixovat sestavu. Jsou hráči, kteří nemají takovou ochotu bránit, ale zase mají přidanou hodnotu směrem dopředu, je to alchymie a nezbývá než si s tím poradit,“ nabádal Hašek.

Brno pod jeho vedením prohrálo třetí z pěti utkání. „Když jsem přišel, měla Zbrojovka problémy s defenzivou, na to jsem se snažil zaměřit, bohužel to v zápase s Baníkem nebylo skoro poznat. Ale nemůžeme nechat soupeře centrovat, když víme, že je nebezpečný po centrovaných míčích, jen proto, že se nevrátíme dozadu se svým hráčem. To se v první půli dělo opakovaně, to jsou základní věci a nesouvisejí až tak s kvalitou, jako spíš s ochotou,“ upozornil Hašek.

Granečný jde proti svým. Jsem Ostravák, ale potřebujeme body, říká

Zbrojovka má čtyři kola na to, aby se pokusila vymanit z barážové pozice. A dotírá už i poslední Zlín, který ztrácí čtyři body. „Víme dobře, že prohrami se k záchraně nedostaneme. Hrajeme turnaj týmů, které nezačínají na stejné startovní čáře, a nemohli jsme si myslet, že vyhrajeme všech pět zápasů. Na tom, kolik potřebujeme získat bodů a s kým, duel s Baníkem až tak moc nezměnil,“ řekl trenér Zbrojovky.

V neděli od tří hodin odpoledne Brňané přivítají Pardubice, které zaostávají o tři body. „Teď je naším úkolem, abychom se neroz…ali mezi sebou a dokázali se dobře připravit na příští domácí zápas s Pardubicemi. Ten bude nesmírně důležitý,“ nabádal Hašek.