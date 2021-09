A právě na to naráží Ladislav Hampl, velký fanoušek klubu, jinak herec a člen exhibiční party Real Top Praha. Oglosoval to stručně. "Tohle fakt nechci."

Stochův přesun na sever Čech překvapil i bývalého internacionála Přemysla Bičovského, jenž nyní pobývá v Maďarsku. "Je to opravdu šikovný fotbalista, to bez debat. Jen je otázkou, kolik toho v poslední době nahrál a jak na tom bude," uvedl bývalý reprezentant Československa, prvoligový hráč Teplic a Bohemians a později úspěšný trenér.

"Pro Liberec je to atraktivní jméno, může ho pozvednout, protože kvalitu na to má. Na druhou stranu se přiznám, že jsem ho ztratil trošku z očí a nevím, v jaké je momentální formě," dodal Fukal.

Nečekaný přestup na ještě méně očekávanou adresu nepřekvapil jen fanoušky, ale i bývalé hráče, trenéry či experty. "Já jsem velice překvapený, že ho Slovan získal. Když před dvěma lety odešel ze Slavie do Řecka, tak jsem myslel, že se v cizině usadí a bude posouvat ještě víš," řekl bývalý reprezentant a ligový hráč Jablonce, Sparty, Hamburgeru SV či Borussie Mönchengladbach nyní 46letý Milan Fukal.

Pokud to náhodou nevíte, Stoch předvedl krásnou střelu přímo z voleje a obdržel za ni více hlasů než sólo Brazilce Neymara či fotbalové nůžky Kolumbijce Radamela Falcaa. V osobních statistikách má 74 gólů a 68 asistencí, k tomu třeba šedesát startů za slovenskou reprezentaci. V rúzných zemích vyhrál tituly, se Slavií v sezoně 2018/19, nebo národní poháry i FA Cup v dresu Chelsea.

Vyhrál cenu Petera Dubovského, která se na Slovensku uděluje nejlepšímu slovenskému hráči do 21 let, před osmi lety získal cenu FIFA Puskás Award za nejhezčí gól roku 2012, ve které hlasují fanoušci.

Miroslav Stoch se stal posilou Liberce. Slovan ukázal, že umí udělat velký přestup. Zkušený, nyní už 31letý rodák z Nitry přezdívaný Miňo či Stochey, si udělal mimo Slovensko jméno v pražské Slavii, ale na klubové úrovni působil i v Anglii, Nizozemsku, Turecku, Řecku, Polsku nebo ve Spojených arabských emirátech. Nyní bude rozdávat fotbalovou radost pod Ještědem. A to překvapilo i experty.

