„Jsme spokojení, jak jsme utkání zvládli výsledkově i herně. Brno má kombinačně silné hráče, chtěli jsme na ně vytvořit tlak. Myslím, že se nám to celkem dařilo. Byla tam ještě spousta šancí, které jsme neproměnili,“ zhodnotil plzeňský kouč Michal Bílek.Vyjádřil se i k tomu, že jeho tým přezimuje na prvním místě. „Jsme rádi, že jsme první. Ale ještě to pro nás nekončí, hrajeme poslední zápas s Pardubicemi. Musíme to zvládnout,“ doplnil trenér Viktorie.„Zvolili jsme defenzivnější sestavu, ale stejně jsme po hrubé chybě prohrávali. Pak jsme se prezentovali slušným výkonem, ale znehodnotili jsme to chybami. První a druhý gól jsme soupeři nabídli sami,“ doplnil kouč Richard Dostálek.