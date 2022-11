Vždycky to bude speciální. O to víc, když bydlím v Brně. Předtím jsem bydlel v Příbrami a jezdil do Plzně každý den. Viktoria je klub, kam jsem nastoupil ve třinácti letech a vděčím mu za většinu mé dosavadní kariéry. Pomohl mi i k přestupu do Brna, za to vděčím Plzni. A přeji jí to nejlepší do další části sezony, aby sem dovezla další titul.

Kanonýr Řezníček mlčel, to Chorý vstřelil Zbrojovce dvě branky

Co zapříčinilo tak vysokou prohru?

Utkání se hodnotí smolně. Věděli jsme, že Viktorka je papírově favorit a že nás v nějakých pasážích bude přehrávat, ale tyhle inkasované branky zamrzí. První dvě jsme si dali sami, to změnilo zcela ráz zápasu. Po penaltě už nebylo o čem, tam už jsem se jen trošku bál, abychom nedostali další dva tři góly. Každá branka navíc zamrzí, ale s tím se nedá nic dělat.

Předvedl jste několik povedených zákroků, o to víc mrzí taková prohra?

Jasně, že mrzí o to víc. Ale méně, než kdyby byly čtyři střely a čtyři inkasované branky. Jsem rád, že jsem mohl nějaké střely pochytat, ale z výsledku jsme zklamaní. I z toho, že jsme tady nedali gól. Ač nás Viktorka přehrávala, šance jsme měli a gól si zasloužili.

Jak se cítí gólman, když musí hasit takové chyby spoluhráčů?

Jsem raději celý zápas pod tlakem, pro Jindru (plzeňský gólman Jindřich Staněk – pozn. red.) na druhé straně byl zápas těžší, musí čekat třeba na jednu šanci za devadesát minut. Když je brankář v permanenci, je to pro něj lepší. Tady jsem byl rád, že střel šlo hodně, i když samozřejmě není dobře, když je jich tolik.

Zbrojovka podlehla Slavii, Spartě i Viktorii 0:4. Čím si to vysvětlujete?

Tři nejlepší týmy v lize. Nechci říci, že z nich máme mít strach. Nechceme zalézt ani s nimi někam na vápno. I když jsme nováčci, nechceme se bát hrát. I z toho pramení chyby asi jako teď. Ale věřím, že nám to může pomoci pro důležitější zápasy pro nás. Tyhle jsou o tom získat další zkušenosti a vyhrát se tak, aby nám to pomohlo do budoucna.

Byl to řetězec chyb, ale mohl jsem to udělat líp, kaje se Hlavica po vlastenci

Takže i taková porážka má svůj přínos?

Plzeň je ohromně zkušené mužstvo, nebyl hráč, který by nevěděl, co má dělat. Plzeň má zmáknutý herní styl perfektně. Hrála nejlepší soutěž na světě proti nejlepším týmům na světě. Stejně jako nám dají něco zápasy proti ní, Plzni zase Liga mistrů.