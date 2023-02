Zbrojovce k větší konkurenceschopnosti pomohly vhodně zvolená taktika, volba sestavy i poctivé výkony jednotlivců. „Líbilo se mi, že i hráči, na kterých je postavená ofenzivní složka, se dokázali stáhnout zpátky do defenzivy a byli platní pro tým v obranné činnosti. To nás může posunout dál. Pokud budeme dobře bránit, vycházet ze zajištěné obrany, kvalitu směrem nahoru máme a věřím, že se prosadíme,“ ocenil brněnský trenér Richard Dostálek.

Zbrojovka vedla nad mistrovskou Plzní, ale zlomila ji neuznaná branka a prohrála

Do základní sestavy kouč vrátil po vypršení karetního trestu defenzivního záložníka Filipa Součka, ale nechal hrát i Filipa Blechu, jenž se posunul před něj. Na pravém kraji středové formace nastoupil Róbert Matejov a nalevo Ševčík. Pouze na lavičce zůstal nigerijský rychlík Wale Musa Alli.

Zařazení špílmachra Ševčíka netradičně na kraj překvapilo. „Byl to záměr. Věděli jsme, že se na Ševu všichni připravují, tak jsme ho dali z křídla a varianta se nám vyplatila, dal gól,“ vysvětlil trenér Dostálek.

Pro dvacetiletý brněnský klenot nešlo o nezvyklou pozici. „Hrálo se mi dobře, balonů jsem měl dost, jen od každé pozice se očekávají jiné povinnosti, jako třeba teď jsem měl zavírat zadní tyč,“ zmínil Ševčík souvislost své branky s krajním postem.

Chybné vyloučení

V 73. minutě utkání mezi Zbrojovkou Brno a Viktorií Plzeň nejprve rozhodčí Pavel Orel ukázal žlutou kartu Josefu Divíškovi po faulu na půlicí čáře. Po zásahu videorozhodčího Tomáše Kocourka ji však přehodnotil na červenou a brněnského zadáka vyloučil. Podle vyjádření Komise rozhodčích Fotbalové asociace České republiky chybně. „Jednalo se o hraniční situaci mezi bezohlednou (ŽK) a surovou hrou (ČK). VAR neměl intervenovat, nejednalo se o zjevné pochybení rozhodčího,“ stojí v komuniké komise.

Plzeňští trenéři před utkáním zmiňovali právě brněnské hvězdy Jakuba Řezníčka se Ševčíkem. „Upozorňovali jsme na individuality a oba patří mezi ty největší. Řezníček je silný v pokutovém území, ale hráli jsme na něj dobře, protože jsme nechali Brno daleko od naší brány, zatímco on potřebuje centry do vápna. Ševčík je výborný, má fotbalové myšlení, dokáže se uvolnit, levá noha, střela… Jsem rád, že jsme to zvládli,“ potěšilo plzeňského trenéra Michala Bílka.

Když ve 37. minutě musel kvůli zranění střídat Souček a na hřiště přišel křídelník Jan Hladík, čekal i Ševčík, že se přesune do středu, ale to se nestalo. „Šlo o rozhodnutí trenéra a asi správné,“ uznal mladý záložník, o něhož se vážně zajímají obě pražská S.

Postupně putoval i na pravý kraj zálohy a doprostřed se posunul po vyloučení Josefa Divíška v 73. minutě. „Ševa si vyzkoušel tři pozice. Museli jsme reagovat na to, že jsme prostřídali, měli jsme vyloučeného hráče, trochu jsme čarovali s tím, jak seskládat mužstvo, abychom byli nebezpeční směrem nahoru,“ vysvětlil kouč.

Ševčík stejně jako jeho spoluhráči musel proti úřadujícím šampionům poctivě dodržovat taktiku a být neustále v pohybu. „Bylo to asi jedno z nejnáročnějších utkání, co se týče posunů, vystupování, vyměňování pozic s bekem,“ potvrdil záložník, který se hodně zatahoval, když proti němu stál plzeňský Milan Havel. „To jsem byl úplně hluboko, skoro bek,“ řekl.

Silný protivník často donutil brněnské hráče k chybám, domácí strávili hodně času jen běháním. „Ševa je stejně pod tlakem jako všichni ostatní, chybu udělá, ztrácel balony v prvním poločase, ale to nebyl jen on, i Bleška a Řezna (Filip Blecha a Jakub Řezníček – pozn. red.),“ líčil Dostálek.

Když se ovšem domácímu týmu dařil postupný útok, vypracoval si i příležitosti. „První poločas našli hráči odvahu založit útok od gólmana, stoperů na Jirku Texla nebo Suka (Filip Souček – pozn. red.), odskakovali, Filip byl v prvních třiceti minutách velmi platný. Když soupeř vytvořil presinkovou situaci, dokázali jsme se z toho dostat. Bylo to o odvaze a o síle, kterou jsme začali ztrácet. Když hrajete pod tlakem a dlouho běháte bez balonu, to nikoho nebaví, získáte ho už v únavě. Největší chyba byla, že jsme nedokázali balon víc podržet a kontrolovat hru,“ sdělil kouč.

Plzeň bude pod větším tlakem, hráči přijedou napružení, míní Divíšek

I tak si jedenáctý celek tabulky připsal nejlepší výsledek v sezoně s mužstvy z top trojky soutěže. „Líp jsme do utkání vstoupili a dali jsme první gól, to pomůže každému týmu. Myslím, že jsme se taky víc vyrovnali s tempem,“ všiml si Ševčík.

Zda našli brněnští fotbalisté recept, jak se prosadit proti nejlepším, mohou potvrdit v sobotu v Edenu, kdy od šesti hodin večer nastoupí proti pražské Slavii.