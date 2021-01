Jedinou branku střetnutí zaznamenal z pokutového kopu Adam Fousek. „Utkání bylo celou dobu vyrovnané, hráli jsme proti houževnatému protivníkovi. Měli jsme velký problém dostat se za jeho obranu, neřešili jsme situace dobře, soupeř nás výborně napadal a dělal nám problémy v rozehrávce. Chvíli nám trvalo, než jsme chytli tempo zápasu,“ popsal brněnský trenér Richard Dostálek.

Postavil takřka totožnou základní sestavu, která nastoupila do semifinále proti rakouskému celku WSG Swarovski Tirol, jemuž Zbrojovka podlehla 0:2. Nově nastoupil na hrotu Daniel Fila místo Martina Zikla a na pravém kraji záložník řady operoval Peter Štepanovský místo Rudolfa Reitera, jenž nebyl stoprocentně fit. „Utkání jsme hráli bez střídání v důležitých postech. Chtěli jsme, aby se sehrála celá obrana. Myslím, že jsme zodpovědně pracovali do defenzivy a musím hráče pochválit, jaký přístup měli k návratu pod míč. Velmi nás těší, že jsme vzadu uhráli nulu,” podotkl Dostálek.

Oba zápasy na Maltě odehrál na levém kraji brněnské obrany slovenský fotbalista Timotej Záhumenský, jehož Zbrojovka testovala. „Timo se prezentoval celou dobu našeho přípravného kempu velmi dobře. Komunikovali jsme i s vedením, které to vidí podobně. Teď záleží jen na tom, jestli se s hráčem domluvíme. Věřím, že ano a rád ho přivítám v týmu,“ doplnil kouč Zbrojovky.

Slovenský celek odjíždí z Malty bez vítězství. „V prvním poločase jsme měli dobré situace, ve druhém jsme jich už z pohledu ofenzivy tolik neměli. Soupeř byl dobře organizovaný, hrál v hlubším bloku a těžko jsme se k němu dostávali. To je věc, na které musíme pracovat a stále se skloňuje u Spartaku, na druhou stranu vyzdvihnu presinkovou obranu. Kluci to dobře zvládali na to, že moc taktických tréninků zatím nebylo. Dobře jsme soupeř tlačili a vycházel z toho jen nakopnutým balonem, ale taky potřebujeme zlepšit kopec věcí, mnoho odražených balonů jsme potom neměli. Soupeř se dostával na naši polovičku a to se dá změnit. Možná o ten jeden gól Brno lepší bylo,“ uznal slovenský stratég Michal Gašparík.

Zbrojovka Brno – Trnava 1:0 (1:0)

Branka: 28. Fousek (pen.). Rozhodčí: Farrugia - Camilleri, Ciantar.

Zbrojovka Brno: Šustr (46. Floder) - Moravec, Dreksa, Šural, Záhumenský - Štepanovský (79. Bariš), Vaněk (79. Černín), Pachlopník (79. Zikl), Sedlák, Fousek (60. Šumbera) - Fila (66. Hladík).

Trnava: Rusov – Tumma, Kolesár (73. Karhan), Tsaousis, Koštrna, Koša (60. Gembický), Mikovič (73. Kotlár), Vlasko (73. Benovič), Olejník (73. Jendrek), De Barros, Savvidis.