Druhým gólem v 82. minutě pak zvyšoval už na rozdíl tří branek. Na utkání v Brně, kde vyrostl, se těšil celý týden, přesto si při odchodu ze hřiště něco peprného vyslechl. „Uvědomuji si tu rivalitu, sám jsem to prožíval. Takže to na jednu stranu chápu, ale uvnitř mě to mrzí. Jsem Brňák, ale vím, že to k tomu patří,“ řekl sparťanský záložník, který góly výrazně neslavil. „Něco jsem tady zažil a nebylo toho málo, vychovali mě tady, takže po gólech jsem to bral jako samozřejmost,“ doplnil.

Velký přehled Brňanů ve Spartě: od Kuklety přes Pacandu až ke Krejčímu

Brněnského trenéra Richarda Dostálka mrzelo, že Krejčí uspěl, přestože své svěřence chystal tak, aby eliminovali jeho přednosti. „Laďa dal dva góly ze standardních situací, v nichž je velmi nebezpečný a na které jsme upozorňovali. Proměněnou penaltu neovlivníte, mohl ji jen zachránit Martin Berkovec, ale druhý gól padl hlavou po standardní situaci. To jde za Kubou Šuralem, který ho nedokázal ubránit, přitom byli jeden na jednoho. Naopak jsme Láďovi vyzobli dva perfektní balony a moli jsme z těch situací skórovat, což se nám nepodařilo,“ litoval Dostálek.

Hostující kouč Brian Priske ocenil výkon svého kapitána. „V týdnu jsme poslouchali Láďu a věděli jsme, že jedeme do města, ke kterému má velký vztah. Myslím, že hrál opravdu úžasně, prokázal fotbalovou kvalitu i správnou mentalitu. Velmi se podílel na tom, že jsme uhráli takový výsledek a věřím, že Brno je na něj hrdé, i Zbrojovka na to, jakého hráče vychovala,“ řekl Priske.

Sparta v devítistém utkání v nejvyšší soutěži natáhla sérii neporazitelnosti v první lize na deset utkání a upevnila si třetí místo v neúplné tabulce. Brněnský nováček doma počtvrté za sebou nevyhrál, z toho potřetí nebodoval.

Debakl 0:4 utrpěla Zbrojovka na konci srpna i se Slavií, v tabulce klesla na sedmé místo. „Špatně se mi hodnotit zápas, který doma prohrajete 0:4. Nebudu se pouštět do kritiky, potřebujeme pracovat s mužstvem tak, abychom zastavili výsledkovou krizi, nebo možná nezdar, který momentálně máme. V zápase se dalo najít pár dobrých věcí, sice jsme obdrželi čtyři branky, ale po vyrovnaném prvním poločase prohrávat 0:2 je možná kruté. Fotbal se hraje na góly a soupeř nás potrestal v produktivitě. Není potřeba nějak nad hráči lámat hůl. Myslím si, že v dalším zápase všichni ukážou lepší výkon a výsledek,“ vyhlížel brněnský trenér Dostálek duel s Hradcem Králové.

ZAHOZENÉ ŠANCE

Přitom se Spartou mohlo být všechno jinak, kdyby domácí útočník Jan Hladík proměnil sólový únik, do něhož ho ve 27. minutě vyslal Michal Ševčík. Jenže levačkou zamířil vedle tyče. „Mrzí mě to. Měli jsme jasný záměr, nechtěli jsme brzy dostat gól, což se nám proti jiným týmům nepovedlo. Náš hráč běží sám na bránu, nebyl na něj velký tlak, aby si s tím nedokázal poradit. Měl to sice na slabší nohu, ale to ho neomlouvá, měl minimálně trefit bránu, aby dobíhající hráči mohli dorážet, což se nestalo. Byl to jeden ze zlomových momentů, pak ještě musím vypíchnout gól, co jsme dostali do poločasu. Měli jsme proti Spartě hodně šancí, když si vytvoříte dvě, musíte obě proměnit, abyste uspěli. Měli jsme jich šest, ze kterých jsme mohli skórovat,“ litoval brněnský trenér.

Ve 37. minutě rozhodčí zkoumal pád domácího rychlíka Wale Musy Alliho po souboji ve vápně s Jakubem Janktem, ovšem tentokrát penaltu nepískal. „Situaci jsem viděl a divím se tomu vyhodnocení. Vyšel nám záměr, který jsme měli, trénovali jsme rohový kop, že ho rozehrajeme na nejmenšího hráče, který na zadní tyči zavíral. Balon šel přesně do toho místa. Nevím, proč na jedné straně sudí penaltu pískne a na druhé straně ne,“ kroutil hlavou Dostálek.

A tak když se první poločas chýlil ke konci, udeřila Sparta ve čtvrté minutě nastavení podruhé, hlavičkou na vzdálenější tyč se prosadil Jan Kuchta. Neubránil ho smolař Granečný. „Nevyčítám mu penaltu, možná byla situace z jeho strany malinko nešťastná, nezachoval se tak, jak měl, neměl dobré postavení, soupeř byl zády k bráně a šlo to uhrát jinak. Hodně mě však naštvaly další dvě situace. Nechá si hodit za zády rychle aut a místo toho, aby se přesunul do obrany, něčemu se divil. Branka ve 49. minutě ze standardní situace jde za ním, měl osobně bránit hráče soupeře, což neudělal,“ zlobil se Dostálek.

Zbrojovka měla i ve druhém poločase šance na to, aby odehrála s letenským favoritem vyrovnanou partii, jenže dvěma střelám Jakuba Řezníčka v pokutovém území scházela razance, Adam Fousek místo přihrávky zvolil střelu, kterou pražský gólman Matěj Kovář zlikvidoval, a Ondřej Pachlopník z voleje přestřelil. „Bohužel jsem trefil Řezňu (Jakub Řezníček – pozn. red.) do zad. Je to smůla, občas se to stává,“ řekl Pachlopník, který odehrál prvoligový duel po víc než roce od těžkého zranění. „Sparta hrála líp a zasloužila si vyhrát, ale ne takovým rozdílem. Čtyři góly jsou pro nás hodně kruté, ale to je fotbal, nedali jsme hrozně moc šancí, kdybychom vstřelili na 2:1, třeba bychom zápas otočili. Nevyšlo to, měli jsme smolný den,“ hlesl Pachlopník.

Krejčí zpět v Brně. Možná to zkusí, ale nevyprovokují mě, tvrdí kapitán Sparty

A tak ve druhém poločase z minima hostujících příležitostí padly zase dva góly. V 51. minutě Krejčího branku ještě neuznal sudí pro předchozí faul Kryštofa Daňka. V 82. minutě se brněnský odchovanec přece jen trefil podruhé, když hlavou zužitkoval centr Lukáše Sadílka. V závěru desetiminutového nastavení skóroval znovu Kuchta, který dal svůj třetí gól za poslední dva zápasy.

Pražané si připsali nejvyšší ligovou výhru od loňského prosince a vítězství 5:1 nad Bohemians 1905. A to ještě střídající Martin Minčev trefil břevno. „Jsem spokojený s výsledkem, se čtyřmi vstřelenými góly a čistým kontem. Ve Spartě jsou zápasy vždy o vítězství. Byly tam ale i fáze, hlavně v první části druhého poločasu, kdy jsme ztratili kontrolu nad utkáním. Brno mělo šance na vstřelení gólu. Je to o tom, že stále hledáme cestu jak dominovat v zápasech celou dobu. Nesmíme ztrácet kontrolu nad vývojem duelu. Velký zápas odehrál i Kuchta, který korunoval svůj výkon góly,“ doplnil Priske.

Zbrojovka Brno - Sparta Praha 0:4 (0:2)

Branky: 33. z pen. a 82. Ladislav Krejčí II, 45.+4 a 90.+10 Kuchta. Rozhodčí: Hocek - Paták, Nádvorník - Franěk (video). ŽK: Řezníček, Alli - Daněk, Mejdr, Vitík. Diváci: 9588.

Brno: Berkovec - Matejov, Endl, Šural (90.+3 Hlavica), Granečný (46. Hrabina) - Texl - Hladík (61. Falta), Fousek (71. Nečas), Ševčík (46. Pachlopník), Alli - Řezníček. Trenér: Dostálek.

Sparta: Kovář - Wiesner, Vitík, Sörensen (71. Zelený), Höjer - Pavelka, Ladislav Krejčí II - Jankto (61. Mejdr), Sadílek (87. Karabec), Daněk (71. Minčev) - Kuchta. Trenér: Priske.