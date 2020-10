Snad ještě hlouběji se ale do srdcí turínských fanoušků zapsal Pavel Nedvěd. Během osmi sezon zde nasázel pětašedesát branek, oslavil domácí tituly a přispěl k postupu do finále Ligy mistrů, byť si v něm kvůli disciplinárnímu trestu nakonec nezahrál.

Vzpomeňme i na Zdeňka Grygeru, jehož v roce 2007 doporučil do týmu právě Nedvěd. Atmosféru slavného klubu si ale vyzkoušel už i mladý Roman Macek.

Zpět však k Nedvědovi. Ten i dnes působí v Juventusu, dokonce přímo v jeho vedení. Potkávat se tak může i s Andreou Staškovou. Že vám to jméno nic moc neříká?

Tak vzpomeňte třeba na nedávný moment kvalifikace o evropský šampionát, v němž česká fotbalistka parádní trefou rozhodla o vítězství ženské reprezentace v Polsku.

V Itálii ji ale dost možná už znají ještě lépe než v České republice. A to přitom do Juventusu přišla z pražské Sparty teprve před rokem.

Ačkoliv jí je stále jen dvacet roků, stihla už si připsat italský ligový titul, zúčastnit se Ligy mistrů, přičemž v obou soutěžích i skórovat.

Dnes je důležitým článkem sestavy a blýskla se třeba i hattrickem do sítě Empoli. „Holky z týmu mi pak říkaly bomber a hecovaly mě, kdy budou další góly,“ hlásila tehdy.

A góly přišly. Není tak divu, že jí italský velkoklub nabídl smlouvu s platností do roku 2022. „Je to pokračování dobrodružství, které začalo v minulé sezoně, kdy dokázala skórovat ve všech soutěžích, ve kterých za Bianconere hrála,“ napsal klub k prodloužení kontraktu.

Sono molto felice di continuare a far parte della famiglia Juventus fino al 2022 e di fare tutto il possibile per raggiungere i nostri obiettivi comuni. ??⚽️

Grazie a tutti per la vostra fiducia !!#juventus #juventuswomen #finoallafine #forzajuve #AS9 pic.twitter.com/UTy9Rh2wZx