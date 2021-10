Měla to být pýcha českého fotbalu. Hráči, díky kterým by fanoušci pravidelně vyprodávali ochozy na všech utkáních reprezentace. Jenže jejich slibně rozjeté kariéry časem nabraly zcela jiné obrátky. Místo výjimečných výkonů na hřišti totiž na sebe upozorňovali daleko za postranní čarou a jejich sláva se doslova rozplynula. Pojďte si s námi připomenout TOP 5 českých promarněných talentů.

Martin Fenin v akci | Foto: Deník/Michal Káva

1. Martin Fenin

Tento teplický rodák nosil již od těch nejútlejších let nálepku jedinečného talentu. Tak vzácného, že o jeho služby žádaly přední evropské celky. Před čtrnácti lety zazářil na mistrovství světa do 20 let a vysloužil si tím pozvánku do německého Frankfurtu. A své umění ukázal hned v prvním zápase, když se tamním fanouškům uvedl rovnou hattrickem.